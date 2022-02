Hoy llenar el depósito cuesta ya casi veinte euros más que hace un año, tras seis semanas consecutivas subiendo. Y es que desde el inicio de 2022 el precio medio del litro de gasolina acumula una subida del 5,3%, y el gasóleo se ha elevado un 7,2%.

Llenar el depósito de gasolina es un 25,8% más caro que hace un año, un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora en torno a 85,69€, 17,6€ más que hace un año; mientras que repostar con gasóleo asciende a unos 79,4€, unos 17,8€ más que la última semana de enero, un 29% más que el año pasado. Es una subida histórica, la mayor de la última década.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez sigue sin ajustar los impuestos con la inflación y se lucra aún más con la subida de los precios, ya que más de la mitad del precio de la gasolina son impuestos. Así, de 50€ de combustible, 25€ son impuestos, 18€ el coste del producto, 6€ coste de logística y un 1€ el beneficio del mayorista.

Las consecuencias para 1,2 millones de propietarios de vehículos y la flota frigorífica, de las más importantes de España, son tener que pagar un 30 por ciento más por llenar sus depósitos de combustible en la Región de Murcia.

Y la realidad es que con la subida del precio de la cesta de la compra, la de la luz, y ahora la gasolina y el diésel, los españoles, los murcianos, no pueden llegar a fin de mes. Es un nuevo atraco a su bolsillo, y los más afectados son los trabajadores, la clase media, los obreros, los autónomos, y los estudiantes, todos aquellos que tienen que desplazarse a su trabajo o centro de estudios. Frente a todo esto, tenemos un Gobierno irresponsable que no solo no adopta medidas para ayudar a los ciudadanos, sino que hace todo lo contrario: los arruina, los asfixia.

El Gobierno de Sánchez, con sus políticas nefastas, destruye tejido productivo, ralentiza la creación de empleo, disminuye la prosperidad, en vez de adoptar medidas contundentes y eficaces para frenar la subida de la cesta de la compra.

Los últimos datos arrojan que tenemos el récord de tasa de paro en Europa y una subida de la inflación que ha llegado para quedarse, porque este Gobierno ausente hace todo lo contrario que los países de nuestro entorno y no aplica las políticas económicas correctas. De ahí que, como ha señalado la Unión Europea, seamos el país que peor y más tarde se recuperará de la crisis, y además creceremos menos de lo que promete el Gobierno de Sánchez.

Y es que la economía española solo creció un 5% en el año 2021, muy lejos del rebote prometido por Sánchez, que no logra salvar ni la mitad del Producto Interior Bruto perdido en el primer año de pandemia (-10,8%), lo que nos sitúa en la cola de la Unión Europea en recuperación. Cabe recordar que el dato del INE es inferior a la última previsión del Gobierno, que fue del 6,5%, y la distancia es todavía mayor respecto al 9,8 % vinculado a los Presupuestos Generales del Estado.

Todo un despropósito que acusamos todos los españoles, todos los murcianos.

Afortunadamente, llegará el día en que dejemos atrás el intervencionismo ruinoso de Sánchez, y serán las políticas económicas liberales del Partido Popular las que bajan impuestos, las que protegen a los autónomos, a los empresarios, al tejido productivo, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, las que mejorarán la calidad de vida de todos, reflotarán a España y la colocarán en el lugar que merece en Europa y en el mundo.