Los acontecimientos de los últimos días son el resultado de la debilidad del presidente Fernando López Miras y la política errática del Gobierno regional. Utilizar intereses personales para alterar la voluntad manifestada en las urnas necesariamente tiene efectos colaterales. Ha quedado en evidencia que el presidente regional que se ha tenido que someter al chantaje que ejercen los diputados y la consejera expulsados, reingresados y disidentes de Vox. Diputados y consejera que ponen patas arriba la estabilidad del Gobierno regional por egos, rencillas y celos. En definitiva, los líos de quienes defienden intereses propios. Qué pena es que la política cultural de esta Región esté en manos de un presidente sin autoridad y de quienes quieren colocar a sus amiguetes.

A esto, añadan lo ocurrido en Lorca el 31 de enero. El furor de quienes asaltaron las dependencias en donde se tenía que celebrar el pleno no es casual, es la consecuencia de la política radical del Gobierno regional, PP y Vox. La inquina de López Miras, de los miembros de su Gobierno y los partidos de derecha y extrema derecha contra quienes piensan, opinan y actúan diferente, la manipulación de la información y la mentira están generando comportamientos extremos que dificultan la convivencia.

No tengo ninguna duda de que la violencia de quienes asaltaron el Ayuntamiento de Lorca estuvo inducida, así lo confesaron varios ganaderos. La condena de estos hechos por parte del Gobierno regional y del PP llegó tarde y mal. Solo lo hicieron cuando observaron la dimensión que el asalto estaba tomando en la prensa regional y nacional, y con ‘peros’. Cuando se atenta contra la democracia no hay ‘peros’ que valgan, se condena y punto. Tomen nota, el partido de la ultraderecha no condenó, y justificó, lo ocurrido. Normalizar a la extrema derecha, que es lo que hace el PP para mantenerse en el poder, tiene consecuencias.

Por otra parte, el seguidismo de López Miras de la política que le marca Teodoro García Egea le lleva al ridículo. Se queja del reparto de los fondos europeos. Para escenificarlo, la portavoz tránsfuga puso todo su empeño en denunciar la exclusión de la Región de Murcia en el reparto de unos fondos para políticas de inclusión, cuando resulta que ni siquiera los habían solicitado. Cuando la pillaron, la consejera Franco intentó justificarlo mintiendo. Si López Miras tuviese autonomía, la habría cesado de inmediato.

Con el uso de los fondos europeos Next Generation, la Región de Murcia es la que más puede cambiar, si se hacen las cosas bien. Pero, lamentablemente, no parece que ese sea el camino.

En definitiva, tenemos un presidente regional débil que ha configurado un Gobierno hecho de retales con tránsfugas y descartes de otros partidos. Un Gobierno que ha normalizado y se ha dejado arrastrar por la estrategia de la ultraderecha. Un Gobierno más pendiente de crear crispación y de confrontar, que de solucionar los problemas de la ciudadanía. Un Gobierno incompetente que no gestiona y pierde las oportunidades para modernizar la Región de Murcia.

Hoy llenar el depósito cuesta ya casi veinte euros más que hace un año, tras seis semanas consecutivas subiendo. Y es que desde el inicio de 2022 el precio medio del litro de gasolina acumula una subida del 5,3%, y el gasóleo se ha elevado un 7,2%.

Llenar el depósito de gasolina es un 25,8% más caro que hace un año, un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora en torno a 85,69€, 17,6€ más que hace un año; mientras que repostar con gasóleo asciende a unos 79,4€, unos 17,8€ más que la última semana de enero, un 29% más que el año pasado. Es una subida histórica, la mayor de la última década.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez sigue sin ajustar los impuestos con la inflación y se lucra aún más con la subida de los precios, ya que más de la mitad del precio de la gasolina son impuestos. Así, de 50€ de combustible, 25€ son impuestos, 18€ el coste del producto, 6€ coste de logística y un 1€ el beneficio del mayorista.

Las consecuencias para 1,2 millones de propietarios de vehículos y la flota frigorífica, de las más importantes de España, son tener que pagar un 30 por ciento más por llenar sus depósitos de combustible en la Región de Murcia.

Y la realidad es que con la subida del precio de la cesta de la compra, la de la luz, y ahora la gasolina y el diésel, los españoles, los murcianos, no pueden llegar a fin de mes. Es un nuevo atraco a su bolsillo, y los más afectados son los trabajadores, la clase media, los obreros, los autónomos, y los estudiantes, todos aquellos que tienen que desplazarse a su trabajo o centro de estudios. Frente a todo esto, tenemos un Gobierno irresponsable que no solo no adopta medidas para ayudar a los ciudadanos, sino que hace todo lo contrario: los arruina, los asfixia.

El Gobierno de Sánchez, con sus políticas nefastas, destruye tejido productivo, ralentiza la creación de empleo, disminuye la prosperidad, en vez de adoptar medidas contundentes y eficaces para frenar la subida de la cesta de la compra.

Los últimos datos arrojan que tenemos el récord de tasa de paro en Europa y una subida de la inflación que ha llegado para quedarse, porque este Gobierno ausente hace todo lo contrario que los países de nuestro entorno y no aplica las políticas económicas correctas. De ahí que, como ha señalado la Unión Europea, seamos el país que peor y más tarde se recuperará de la crisis, y además creceremos menos de lo que promete el Gobierno de Sánchez.

Y es que la economía española solo creció un 5% en el año 2021, muy lejos del rebote prometido por Sánchez, que no logra salvar ni la mitad del Producto Interior Bruto perdido en el primer año de pandemia (-10,8%), lo que nos sitúa en la cola de la Unión Europea en recuperación. Cabe recordar que el dato del INE es inferior a la última previsión del Gobierno, que fue del 6,5%, y la distancia es todavía mayor respecto al 9,8 % vinculado a los Presupuestos Generales del Estado.

Todo un despropósito que acusamos todos los españoles, todos los murcianos.

Afortunadamente, llegará el día en que dejemos atrás el intervencionismo ruinoso de Sánchez, y serán las políticas económicas liberales del Partido Popular las que bajan impuestos, las que protegen a los autónomos, a los empresarios, al tejido productivo, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, las que mejorarán la calidad de vida de todos, reflotarán a España y la colocarán en el lugar que merece en Europa y en el mundo.