Un amigo al que aprecio me ha tirado de las orejas porque en mi traje mental a la hora de escribir cargo a la izquierda. Me he acordado de él porque hoy, en la bruma de la seis y media de la mañana he escuchado el boletín en la radio donde un diputado exigía la dimisión de la ministra de Economía por no haber acertado ninguna de las cuatro grandes cifras macroenómicas que había predicho, a saber, paro, déficit, crecimiento y recaudación. «Ojalá vivas tiempos interesantes» es una maldición china y me parece excesivo, en mi traje, pedir la dimisión de la ministra de Economía por fallar en cuatro de las cuestiones principales de su área en estos tiempos tan interesantes, pero que esto necesitaría una explicación clara y exhaustiva también y en eso creo que el diputado del PP tiene razón.

La queja del diputado por los fallos de la ministra de Economía me ha sumido en una nostalgia de la política razonable, aquella que te hacía intentar ver el detalle, la minucia, el engranaje sutil donde funcionaba o no un argumento, donde hacía clic, ese país amplio que se encarta entre el debate de tambores que ahora vivimos y la discusión bizantina sobre el sexo de los ángeles, ese país donde vivimos usted y yo que se preocupa del salario que recibe, el trabajo que hay, el alquiler, la luz y la gasolina que paga y qué soluciones hay para lo suyo.

Hay cosas que no están bien hechas en ese traje mental, como es Bildu, con Sortu dentro de esa coalición, que me tira de la sisa del pantalón. No tengo problema en el acercamiento de presos. Tampoco cuando lo hizo en su momento el PP incluso durante el secuestro de Ortega Lara y como consecuencia más o menos directa de éste. Ya no me parece tan bien que el director general de Prisiones tenga línea directa con los etarras que no sigan la línea de reinserción, que pasa por el arrepentimiento y todo lo que eso signifique en aclarar los delitos que aún siguen abiertos.

Con ERC el conflicto está aparcado en una mesa de diálogo, que no de negociación y con fisuras en el bloque soberanista y los indultos están dados dentro de la ley. El insomnio de Sánchez por pactar con Podemos lo desconté del papel, como se dice en Bolsa, desde el mismo momento en que lo dijo porque otra opción era difícil, si no imposible.

¿Por qué era difícil? No sé si se acuerdan del Rivera de entonces, pero recuerden el de ahora. Está la incógnita de saber qué habría hecho Sáenz de Santamaría en estos tiempos de maldición china, pero el panorama argumental visto en las elecciones de Castilla y León es desolador: ir a por la lana de la mayoría absoluta y terminar con miedo a salir trasquilado. Por eso visto este traje cargando a la izquierda, aunque me tire de la sisa. No veo otro que me quede bien.