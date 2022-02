La ministra Calviño se ha quejado de la actitud obstruccionista del PP en relación con los fondos de recuperación para España que nos ha signado la UE, aunque, según Calviño, las protestas del PP en las instituciones europeas «afortunadamente no dañan la imagen de España, que es un país respetado y querido». Es contradictorio quejarse y afirmar que las campañas del PP no dañan nuestra imagen en la UE. Los fondos llegados de Europa son un gran oportunidad para dar un impulso a la economía española. De ahí la importancia de establecer criterios sólidos para asignar el destino de dichos fondos. Desde luego no pueden ir a parar a empresas no viables, porque ello equivaldría a tirar el dinero por el desagüe. Es función del Gobierno sentar unos criterios que orienten las inversiones hacia la modernización y la competitividad de nuestro sistema productivo. Y es función de la oposición controlar la validez de esos criterios y su correcta aplicación. En un país ideal, Gobierno y oposición, conscientes de la oportunidad histórica que brindan los fondos, colaborarían con sentido de Estado cada uno desde su esfera y llegarían a acuerdos para distribuir el dinero que recibamos de Europa. Qué lejos de ese ideal parece la intención del PP que está denunciando que los fondos se asignan en virtud de la afinidad política de los destinatarios. Ni Gobierno ni PP dan datos suficientes sobre el tema, se limitan a gruñirse y quejarse. Es muy difícil establecer prioridades objetivas cuando el rival político - fueran o no bien intencionados los criterios del Gobierno- pone su empeño en descubrir fines partidistas en ellos. El deseo de no cometer un error que pueda ser utilizado por el rival puede llevar al Gobierno a obrar con excesiva cautela y malbaratar la ocasión.