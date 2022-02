Alguien podría pensar que los americanos se comportan como unos histéricos anunciando la inminente invasión de Ucrania por parte del ejército ruso estacionado en las fronteras de este país. Sobre todo, cuando esas estridentes voces de alarma proceden de nada menos que del propio presidente Joe Biden y provocan un enorme perjuicio muy real a la economía ucraniana, que se ve privada así de la confianza de los inversores en el futuro del país, un recurso vital y tan escaso donde los haya. El anuncio viene acompañado por la dramática llamada a los ciudadanos norteamericanos para que abandonen el país, siguiendo el camino ya trazado días antes por el personal no esencial de su embajada en Kyiv.

Los norteamericanos están poniendo en escena una estrategia inédita en su historia particular como potencia mundial y casi en toda la historia de los conflictos entre naciones: en vez de minimizar el peligro de una guerra, denuncian su inminencia y casi la dan por hecho. Para entender el porqué de esa estrategia, que tanta alarma está causando, probablemente haya que mirar a dos antecedentes que los estrategas norteamericanos están teniendo en cuenta: uno, muy reciente, es el fiasco de la evacuación de Afganistán, donde los Estados Unidos poco más que se cayeron del guindo cuando los talibanes se hicieron con el poder central en escasa semanas después de anunciar la retirada de sus tropas. La precipitación del triunfo talibán obligó a la bochornosa situación por el que el ejército más poderoso del mundo dependiera de la buena voluntad de unos vencedores desharrapados para que les permitieran evacuar a sus soldados y a la parte que se permitió de colaboradores y sus familias. Finalmente, no vimos escenas de diplomáticos norteamericanos huyendo en helicóptero desde la terraza de la embajada, como en Vietnam, pero las imágenes de gente desesperada cayendo desde el tren de aterrizaje de los aviones, al que se habían agarrado en su afán de escapar del infierno talibán, no le van a la zaga y pasarán a la historia como símbolo de la ignominiosa derrota de Occidente a manos de un ejército poco menos que de la edad de piedra.

El otro precedente a tener en cuenta por los estrategas norteamericanos es la fulminante entrada en territorio ucraniano y apropiación por las bravas de la península de Crimea, parte del territorio soberano de Ucrania en 2014. Los rusos no avisaron a nadie, organizaron una ceremonia de la confusión en la que sus soldados se despojaron de las insignias para poder negar que estuvieran allí, para a continuación organizar a punta de bayoneta un improvisado referéndum del que, por supuesto, salió un apoyo mayoritario de la población a la unión con Rusia.

A partir de ahí, los americanos supieron lo que valen las palabras de un fulano como Vladimir Putin: cero patatero. En esta ocasión, sin embargo, no se dirá que el mundo y los propios ucranianos no están avisados. Llevamos semanas con un baile absurdo de aparente diplomacia que consiste en que Rusia quiere establecer lo que puede o no puede hacer un territorio soberano como Ucrania en relación con su política exterior y sus alianzas militares y, de paso, dictar lo que la OTAN, una asociación cuyos miembros son asimismo países soberanos, puede o no puede hacer.

Entretanto, los rusos niegan por activa y por pasiva que tengan intención de invadir Ucrania, mientras que por otra parte denuncian a la OTAN como responsable de un conflicto que solo existe en su mentalidad de imperio decadente que reclama antiguos territorios que se hicieron independientes por voluntad propia y mutuamente aceptada por el resto al disolverse la URSS. Lo que Rusia reclama ahora sería como si España exigiera a los norteamericanos que abandonaran Puerto Rico o la isla de Guam porque hasta hace poco más de un siglo fueron territorios pertenecientes a la corona de España.

Es verdad que haber acumulado en las fronteras la capacidad militar y logística para invadir Ucrania no significativa automáticamente invadirla, y mucho más cuando los rusos niegan una y otra vez la mayor. Se podría pensar, y algunos opinan así, que todo va a quedarse en un movimiento de piezas sobre un tablero de ajedrez. Una analista muy cercana a los círculos de poder ruso apuntaba hace un par de días que lo que en realidad quiere Putin es que se vuelva a tener en cuenta a Rusia en Occidente y, sobre todo, que desaparezcan las sanciones que a día de hoy siguen afectando negativamente a la economía rusa, condenándola para siempre a depender de las exportaciones de gas y otras materias primas que extrae de su inmenso territorio. Ojalá que fuera verdad.

Si Putin fuera una persona normal, pensaríamos que la amenaza actual se resolvería con un poco de apaciguamiento por parte de Occidente, permitiéndole quedarse tan ricamente con la península de Crimea y no pagar ningún precio por ello. Y, por supuesto, obtener la luz verde para activar la línea de suministro de gas a través del gaseoducto llamado Nord Stream 2, obviando el territorio de Ucrania, un país que quedaría así a su merced de su voluntad. Yo a veces pienso que esa es la jugada, teniendo en cuenta la querencia de los rusos por el ajedrez

Pero la cosa ha llegado demasiado lejos y ya no es reversible para al autócrata ruso. Como sucedió con la población ucraniana en la revolución del Maidan, Putin corre el serio peligro de haber conseguido reactivar y fortalecer a la OTAN, justo lo opuesto de lo que pretendía con estos movimientos. A Joe Biden parece que le han dado un chute de adrenalina y está actuando como un líder decidido, activo y visionario en la crisis mundial más importante en lo que va llevamos de siglo.

La moneda rusa se ha hundido en los últimos días ante la amenaza real de sanciones económicas devastadoras por parte de Occidente. Es verdad que Rusia cuenta con el comodín de China para desviar sue exportaciones, pero también Occidente está demostrando, bajo la dirección norteamericana, que puede hacer lo necesario en un tiempo récord para dejar de depender en gran parte del gas ruso, cortesía de los qataríes pagada a precio de oro.

No estoy seguro de si la invasión rusa en Ucrania habrá empezado ya cuando este artículo aparezca en La Opinión de este domingo. Ni siquiera estoy seguro de que tendrá sentido enviarlo si los rusos se me adelantan. No tenemos mucha experiencia de guerras tan anunciadas. Esperemos que la cosa se quede en una broma de mal gusto. Todos preferimos el susto a la muerte.