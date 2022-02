Que me perdonen Pablo, Teo y Mañueco y las cruciales elecciones en Castilla León, de las que hablaremos durante toda la semana que viene y de sus consecuencias, pero mañana es San Valentín y como buena hater he venido a hablar del amor, de Tinder, de las relaciones a partir de los 40 y a hacerle bullying a Cupido, porque es lo que toca.

Ya saben y, si no, se enteran ahora: no creo en el amor romántico tal y como nos lo vendieron; los príncipes azules, y los finales comiendo perdices para siempre: menuda nos colaron. He creído mucho en el amor, he amado mucho también y creo que me han amado algunas veces bien y otras no tanto. No rechazo lo vivido, pero no me gusta en qué nos convierte, qué nos hace sentir y cómo nos hace sufrir, por eso decidí hace varios años, cagarme en el amor al más puro estilo Tonino Carotone: «Por qué voy a creer yo en el amor. Si no me entienden, no me comprenden tal como yo soy»… No voy a darle más oportunidades a según qué formas de querer.

Los años nos dan una perspectiva distinta de la vida, del amor y de las relaciones. A partir de los cuarenta las heridas que el amor nos ha ido dejando a lo largo de nuestra vida cicatrizan, todo se cura, hasta aquella historia de la que pensabas que nunca te recuperarías, aquellos días que te hacías pequeña y todo dolía demasiado, cuando decías que no podrías vivir sin aquella persona, o al menos eso pensabas. El tiempo pasa y sales, y sonríes, y olvidas lo malo y te queda lo bueno y te miras al espejo y te quieres mucho, bendita madurez, bendito paso del tiempo.

Mirar atrás y ver cómo cambia nuestra manera de querer con el paso de los años, lo distinto e intenso de los veinte y cómo las piedras en el camino y el aprendizaje hasta llegar a los cuarenta cambia nuestra manera de entender las relaciones, el amor y la vida.

Esa barrera que muchas miran con vértigo y, sin embargo (perdón por el spoiler), es la mejor época de plenitud de la mujer. Ya me habría gustado que alguién me hubiera dicho que lo que estaba por venir merecía la pena al llegar al temido cuatro. Con lo que no contaba es con las aplicaciones para ligar, he sido más de barra y distancias cortas y lo del catálogo de carne y hacer match no les digo que no lo haya probado, pero definitivamente no es para mí. Con la cantidad de redes sociales que hoy en día manejamos, no hace falta meterse en el catálogo de carne lleno de triatletas y surferos con gato para ligar o conocer gente. Instagram o Twitter están ahí y aquí todos hemos mandando un mensajito alguna vez, no mientan.

Si algo tengo claro a estas alturas del partido, poco he vivido en otras épocas de mi vida, Cupido fue un cabrón y siempre se cruzó en mi vida cuando estaba de resaca y no atinó muy bien. Ahora que le he despedido, toca dejarse llevar, sentir y vivir con intensidad todo lo que la vida me proponga. Porque lo importante no es el amor a partir de los cuarenta, lo importante es desprender follabilidad, que tomen nota para futuros días de San Valentín, los publicistas. Dejen el amor a un lado y dedíquense a meterse mano y a vivir; es lo que nos vamos a llevar cuando dejemos este maldito mundo.

Ahora que parece que la pandemia está llegando a su fin gracias a la vacuna y la mutación de las mil cepas, quizás sea hora de empezar a pensar en las orgías, los festivales, bailar y sacarnos una teta al más puro estilo Delacroix y hacer el amor en el Sur como nos decía Raffaella. Eso no quita para decirles que les quiero acompañar cada domingo, aunque no sea de corazones rojos y de días señalados.