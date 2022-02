Los grandes proyectos surgen de pequeñas cosas, de un instante de inspiración y de ideas que, en un primer momento, pueden antojarse ingenuas. Nazcan como nazcan, siempre se construyen ladrillo a ladrillo o se superan escalón a escalón, paso a paso. Nuestra gran ciudad también es la ciudad de los grandes proyectos. El problema está en que en la inmensa mayoría de las ocasiones, se quedan en eso, en proyectos. Si sumáramos todo el dinero que las instituciones de la ciudad han destinado en informes, estudios y otras milongas burocráticas, tal vez hubiésemos reunido la cantidad suficiente para acometer alguna o hasta varias de las inversiones y planes anunciados que nunca fructificaron y apenas superaron los límites de los titulares de prensa.

Las asignaturas pendientes en Cartagena, lejos de superarse, se acumulan y afean el malogrado currículum de una ciudad que es víctima tanto de sus dirigentes de ayer, de hoy y de siempre, como de la desidia de todos cuantos la habitamos. Baste como ejemplo la reciente oleada de quejas por la suciedad que se acumula en sus calles y la falta de servicios para mantenerlas limpias, cuando en realidad, somos nosotros mismos los generadores de tanta asquerosa porquería, los que tiramos papeles y plásticos al suelo y dejamos las plastas de nuestros perros sobre las aceras. Es algo así como pegarse un tiro en el pie para, después, protestar porque nadie te cura. Que no digo yo que no se precisen más operarios y máquinas de limpieza, aunque por máquinas no me refiero a esas sopladoras que apenas empujan la basura para cambiarla de sitio y poco más. Vamos, que donde se ponga una buena escoba o un buen chorro de agua a presión, que se quite la tecnología, sin olvidar que la mejor manera de mantener una casa o una calle limpias es no ensuciar.

Pero la limpieza viaria y diaria es una minucia, al lado de la grandilocuencia y el atractivo de los grandes retos del siglo XXI. Que hacerse la foto junto a un barrendero no luce, pero posar ante una maqueta o los planos de una macroinfraestructura da para muchos bombos y platillos.

Como a cualquiera, me gusta una ciudad con grandes infraestructuras y servicios, pero, como he dicho al principio, los grandes proyectos nacen de las cosas pequeñas, de cuidar los detalles que, por lo general, son los que nos afectan en nuestro día a día. Y así, es como me gusta a mi la política, la que se fija en solucionar los problemas pequeños para aprender a pensar en grande. Además, quienes la practican así demuestran mayor empatía y mayor cercanía con quienes les votan, que le corresponden con mayor fidelidad. Porque ya sabemos que «el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho».

No ha ocupado grandes titulares y hasta ha pasado casi desapercibida para los medios locales, pero una medida tan simple como evitar la aglomeración de cajas ante las fachadas de las fruterías de la ciudad, que tal vez sea ridícula para la mayoría, puede ser un gran avance para quienes las sufren a diario como un obstáculo insalvable. Lejos de mi intención perjudicar a los fruteros, que además no son ni mucho menos los únicos que invaden sin control ni miramientos las aceras, repletas de carteles, maceteros, mesas y sillas que dificultan el tránsito de los peatones, pero, si bien lo habitual es que los transeúntes los burlen sin mayor problema, hay quienes tienen grandes dificultades para salvarlos y hasta arrasan con ellos, esparciendo plátanos, patatas, naranjas y mandarinas por doquier a la par que buscan, inútilmente, donde esconderse a sí mismos y a su frustración.

Celebro que el concejal de Tráfico haya anunciado una campaña para retirar estas coloridas y sanas montañas del paso de los peatones, en aras de garantizar la seguridad vial, aunque eché en falta que esgrimiera también el discurso de que debemos pensar en todos y construir ciudades, países y un mundo para todos. Que eso es la inclusión.

Hablando de proyectos e inclusión, con lo que seguro no va a poder costear la campaña nuestro edil es con los fondos europeos de inclusión, de los que nuestra Región se ha quedado fuera. Resulta lamentable comprobar que por más que se les diga, por más que lo lean, por más que se les suplique que dialoguen y alcancen acuerdos que nos beneficien a todos, nuestros dirigentes políticos prefieren enzarzarse una y otra vez en un reparto recíproco de culpas, acompañado de un lavado de manos, con el que pretenden que los exculpemos de la injusta condena a la que nos someten con su soberbia e indiferencia. La miserable discusión de no se los doy, porque no me los ha pedido, contra el sí se los pedí, pero no me los quiere dar es de patio de colegio. Se esfuerzan con ahínco en liberarse de las culpas y colgarle el sambenito al de las siglas contrarias, como si los ciudadanos a los que sirven, o deberían servir, y a los que perjudican con tantas dosis de vanidad fueran distintos. Más delito tiene, en este caso, porque los nuevos fondos de la discordia que solo generan ellos hubieran ido destinados a personas necesitadas de ellos y para las que tanta incompetencia se transforma en su peor barrera, en las más frustrante.

Quizá, porque estemos acostumbrados a estas vergonzosas disputas, nos baste para alegrarnos con un anuncio tan simple como el de retirarnos un obstáculo de la vía pública, lo que, por otra parte, no es más que garantizar el respeto de las leyes que ya existen. Diría que minucias como ésta te animan a conservar la esperanza, pero mentiría. Sobre todo, porque, como ya comenté hace unas semanas, sigo detectando una mayor preocupación y devoción por los animales, que por cuidarnos entre nosotros mismos. Táchenme de exagerado, pero el día en que batimos el récord de muertes de la sexta ola del Covid, el día en que mandan a prisión al joven de 19 años por asesinar a su novia de 17, el día en que una estela de luz cruza el cielo de Murcia al más puro estilo de No mires arriba y el día que podría ser el principio del fin de las mascarillas, la noticia más leída en la web de este periódico muestra el siguiente titular: «¿Me quiere o no me quiere? Las señales para detectar si tu perro te tiene cariño». Lo hubiera podido considerar como algo anecdótico, si no fuera porque la cuarta información del top ten se preguntaba si es bueno o malo dormir con tu perro o gato en la misma cama. Y la sexta entrada del ranking explica «los curiosos motivos por los que un perro no se separa de su dueño».

No me extraña que busquemos el cariño en nuestras mascotas, mientras nos tratamos a ladridos los unos a los otros disputándonos el hueso de una razón que perdemos todos. O revisamos nuestras prioridades, o pensamos en todos para construir un mundo más humano, o iniciamos nuestra ciudad desde lo pequeño hacia lo grande o atendemos a las advertencias que nos señalan como un país dividido con una democracia defectuosa o acabaremos lamiéndonos las heridas y suplicando la atención de nuestros dueños. Antes de mirar arriba, fijemos bien los pies en el suelo. Al menos, mientras no bebamos Red Bull y podamos salir volando de aquí.