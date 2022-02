No sé qué ocurre con el oficio de camarero que siempre ha tenido algo de esclavo. UGT y CC OO han realizado una encuesta en la hostelería de nuestra Región y con ella ha quedado demostrado que más de la mitad de estos hombres y mujeres cobran en negro, que el 11% trabaja sin contrato, que muchos de ellos superan con creces las horas contratadas o apalabradas y que pocos disfrutan de su derecho a unas vacaciones como los demás empleados de otros negocios. Y, si esto es ahora así, imagínense cómo era en aquellos tiempos de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado. Mejor dicho, no se lo imaginen, que se lo voy a contar yo aquí porque da la casualidad de que conocí muy de cerca a un camarero que desarrolló su carrera profesional durante esa época.

Lo normal por entonces era que, en los oficios como carpinteros, mecánicos de vehículos, camareros, etc. los chicos entraran de aprendices muy jóvenes, los más a partir de los doce años, que dejaban la escuela y se colocaban para aprender la profesión y también como medida de urgencia para aportar algo a la economía del hogar. Por supuesto, me estoy refiriendo a seres humanos de la clase media baja, baja o bajísima, que por cierto en aquellos tiempos representaban a una mayoría absoluta de los habitantes de ese país gris y negro de la época. Estos chavales no solían hacer cafés o poner ensaladillas, pero sí fregaban platos y vasos durante todo el día, barrían el bar, echaban serrín, vaciaban las escupideras y limpiaban los retretes. A veces, un jefe les decía: «Lleva esta copa de coñac con mucho cuidado a don Telesforo», y ese día el chico se ponía muy contento porque ya empezaba su carrera en serio.

El camarero al que me refiero tuvo cinco hijos, uno se le murió de pequeño y sacó adelante a los otros cuatro. También comenzó a los doce años, y toda su vida trabajó en el oficio, durante treinta años en el mismo bar, una ‘casa de comidas’ que era restaurante, pero menos, en el que se servían tapas de cocina y algunos guisos, en general, de muy buena calidad dentro de la sencillez. Su horario era el siguiente: entraba a las nueve de la mañana y salía a las doce de la noche. Comía en el trabajo alrededor de las 5 de la tarde, cuando se acababan los servicios en las mesas y cenaba a las 11.30, o cuando los últimos clientes de la noche se marchaban. Esto ocurría todos los días excepto los martes, que libraba, y por supuesto incluía los fines de semana. Estas dieciséis horas de trabajo diario durante tanto tiempo le fueron mermando su resistencia física y le ocurrieron varias cosas, a señalar: trabajar con los humos de la cocina y tantas horas con luz eléctrica le afectó a la vista, que fue perdiendo poco a poco. Una infección provocó que le tuvieran que extraer un ojo, pero le pusieron uno de cristal y siguió trabajando. Cuando cumplió los 61 le dieron la inutilidad total porque tenía las piernas muy mal, y, antes de que pasara un año de jubilación, se murió, el hombre.

Al leer esto, muchos de ustedes pensaran que estoy exagerando, pero otros, los que vivieron esta época, aunque sea de muy jóvenes, saben que lo que aquí digo es verdad. Ser camarero era una profesión muy dura, quizás menos que la de albañil o minero en lo del esfuerzo físico, pero sí en lo de tener horas punta en las que había que volar entre las mesas, con una ristra de platos que iba desde la mano a la juntura del codo, a veces muy calientes. Los camareros de aquella época tenían las manos enrojecidas, a veces con quemados profundos de aceite hirviendo o del caldo de un plato de callos que rebosaba. En la actualidad ya nada es así, pero todavía se ven los casos que ha demostrado la encuesta a la que arriba me refiero, y, en el verano, todavía se dan más, con tanto contrato de temporada. Para qué vamos a hablar de la recogida de las terrazas por la noche, después de una jornada agotadora, o de las horas de más que deben echar si quieren continuar en el empleo.

Ah, se me había olvidado decir que el camarero sobre el que he escrito hoy era mi padre.