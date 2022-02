Como más se aprende en esta vida es primero viviéndola y segundo leyendo. Claro que si lees mucho nunca podrás ir a un programa de televisión, donde la cultura es lo que menos importa. Con decir obviedades o criticar a los demás con un cotilleo maléfico es suficiente para ser tertuliano. Leer perjudica seriamente a la ignorancia, reza un letrero en algún que otro escaparate de librería. E incluso leyendo, hay palabras que te sorprenden por no haberlas oído con anterioridad. Por ejemplo, quién no se ha culturizado con la erupción del volcán de La Palma. Hemos dominado términos tan curiosos como piroclasto de caída (lluvia de material volcánico), lapilli (pequeño fragmento de lava), fajana (terreno llano)… Y últimamente he aprendido otro término más (reconozco mi insuficiencia lingüística), cuando leo que una leyenda a la altura del pecho cosifica a las empleadas.

Mi curiosidad nace por saber qué es cosificar y cuál es la leyenda. Así que acudo al diccionario de la RAE, y aparece que cosificar consiste en convertir algo abstracto en una cosa concreta (1) o reducir a la condición de cosa a una persona (2). Es decir, se puede cosificar a una persona cuando al intentar explicar lo que ésta es se acaba por convertirla en una mera cosa, y también puede ocurrir lo mismo al no comportarnos con respecto a ella conforme a la dignidad que merece. Es más, si cuando se ve a una persona solo como un objeto sexual, separándose los atributos sexuales y la belleza física del resto de la personalidad y existencia como individuo, reduciéndose los atributos a instrumentos de placer por otra persona, estamos ante una cosificación sexual. No es, pues, algo tan simple como ir por la calle vestido de pollo o vaca para anunciar un asador. Por lo que me dispongo a averiguar cuál era la leyenda que a la altura del pecho cosificaba a las mujeres. Y decía «Evologic, intelligent fuel agents. Pregúntame por el carburante más avanzado del mercado». Un juzgado de lo social de Barcelona en sentencia del pasado uno de febrero ha dicho que si en una camiseta que vista un hombre existe una leyenda a la altura del pecho no implica ningún tinte de sexualización o de cosificación, pero si es en una camiseta de mujer a la misma altura, sí lo implica. Entiende la magistrada que no hay discriminación indirecta, sino directa, ya que el reproche nace del hecho de no haber tenido en cuenta la distinta morfología de la mujer a la hora de decidir dónde colocar las letras o esa leyenda. El litigio nace porque la empresa decidió imponer unilateralmente (contraviniendo el convenio que establece que el cambio de camiseta debe ser consensuado entre empresa y trabajadoras) a sus empleadas esas camisetas para atender en una gasolinera, haciendo que los clientes dirigieran sus miradas al pecho de las mismas. La Inspección de Trabajo impuso una sanción a la empresa de 25.000 euros, por infracción muy grave del artículo 8.2 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por discriminación indirecta por razón de sexo. Esa multa fue recurrida por la empresa y la sentencia la ha confirmado, por considerar que se trataba de un ejercicio que cosificaba a la mujer. No sé si la empresa ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sería interesante incluso que el tema llegara hasta el Tribunal Supremo, para saber si esa frase referida a un combustible, más o menos inteligente, por contar con aditivos que mejoran el rendimiento y protege el motor del coche (según la propaganda de Evologic), puesto en una camiseta a la altura de los pechos de una empleada de gasolinera, la cosifica o no. Es decir, la convierte en un objeto sexual, al separar los atributos sexuales y su belleza física del resto de su personalidad. Lo seguro es que ha obtenido más propaganda este carburante con la sentencia que con la camiseta.