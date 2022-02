No se lo deseo a nadie porque es muy duro, pero yo he visto demoler, con pocos años de diferencia, el cine de verano y el cine de invierno de mi pueblo. Desde que apareció la televisión y los centros comerciales, una espada, como la de Damocles, pende de las salas cinematográficas. Todos hemos visto cómo los cines han ido desapareciendo por doquier, cerrando en nuestros barrios y en nuestros pueblos, en ruinas después de tantos años de hacernos felices.

El cine, como las alfombras mágicas o el Halcón Milenario, nos ha llevado en volandas, surcando cielos, desiertos, selvas, mares o galaxias, con él hemos sido súper héroes, mosqueteros, detectives o el sheriff más rápido que vencía en duelo al pistolero a sueldo del poderoso y abusador ganadero que no dejaba vivir a los pobres granjeros. La ficción literaria, radiofónica o cinematográfica siempre nos ha permitido navegar, como los barcos piratas, sobre cualquier tormenta de la cruda realidad. Ahora también tenemos las plataformas digitales, con miles de series… Necesitamos ficción, como respirar, ya lo sabía Miguel de Cervantes, el inventor de la novela moderna y ya lo sabían los griegos, que inventaron el teatro, pero ustedes me van a permitir que les confiese que no hay nada como la gran pantalla de cine, la sala oscura y su magia.

El cine, además, es un arma poderosa, quizás la más poderosa de todas las artes. Unos han pretendido utilizarlo para entretener y adormecer a las masas, otros para hacerlas pensar o para movilizarlas. Todos los regímenes se han dado cuenta de que el cine puede ser peligroso o puede ser útil, y los creadores, pese a los momentos de censura, han derrochado creatividad para disimular y seguir siendo libres. Al cine se le ha intentado amordazar o imponer una camisa de fuerza, se le han amputado los besos o las críticas al orden establecido, pero al final no hay quien pueda contra su poder liberador y su capacidad de contagiarnos de sueños. En el cine nos hemos besado, hemos hecho manitas o nos hemos llenado los ojos con la luz de los mares del Sur y de un mundo que siempre es más grande que nuestro terruño. En el cine vimos la belleza desnuda de los cuerpos, antes de tener novia y nos liberamos de tantos años de lutos, faldas largas e hipocresías.

Mi padre, que gustaba de las películas del Oeste y de Manolo Escobar, llevaba en su juventud el pelo y las patillas a lo Elvis, aunque se parecía mucho a Antonio Molina, cuyo cante imitaba a la perfección (todo un mestizaje). A mi madre, que se peinaba como Liz Taylor, le gustaban las de Rock Hudson, su amor platónico de siempre. Mis padres se desengancharon de la pantalla grande cuando tuvieron la pequeña en casa. Tampoco les iba lo del cine del destape ni aquellas comedias de Pajares y Esteso que mi padre llamaba ‘españoladas’. Es verdad que aquí nunca hemos podido competir con las míticas superproducciones de Los Diez Mandamientos o Ben-Hur y otras de romanos, ni con los grandes musicales. Tampoco hay que olvidar que al cine en inglés, al doblarlo, siempre le hemos puesto unas espectaculares voces españolas que ya quisieran la mayoría de los actores originales, y eso también hace mucho: realmente, el cine americano estaba dopado, lo miraras por donde lo miraras, y así no hay quién compita.

De mi adolescencia, recuerdo que iba con los amigos Nino, Ginés y Pepe al cine del pueblo vecino, los que íbamos en bicicleta nos agarrábamos al hombro de los que ya tenían moto y nos remolcaban al subir el puente sobre la vía del tren. Mis compañeros se reían de mí porque yo salía encantado de ver Taxi Driver o Malas Calles de Scorsese, así que os podéis imaginar que las películas francesas, italianas o suecas ya sólo las pude ver cuando fui a la universidad, salvo las que salía Ornella Muti, a las que ellos ni yo hacíamos ningún asco. Ellos no querían saber nada de ‘pelis de arte y ensayo’ y se pirraban por ver las de Terence Hill y Bud Spencer, dando puñetazos a diestro y siniestro, que «mejor la evasión que leer Evasión en la Granja», me decían. La amistad de la infancia es para siempre, pero la pasión cinematográficas nos distanció cuando ellos empezaron a ver Top Gun y yo La Chaqueta Metálica.

Admiro a otras generaciones, como la de mi hija Marina, grandísima cinéfila, que desde jovencita siempre ha gustado de ver el cine en versión original, primero para aprender inglés y luego por puro placer de disfrutar de los matices de cada actor, me lo decía de Brad Pitt en Malditos Bartardos. Tampoco hay que olvidar que en nuestro país mucha gente se enganchó a las cintas de la industria americana, con esas inmensas campañas publicitarias y esas cuotas de pantalla a fuerza de talonario, con las que difícilmente ha podido competir nuestro cine. Muchos han menospreciado nuestras películas, pero en la mayoría de los casos es que era imposible que opinaran de ellas porque no podían ni verlas al estar poquísimo tiempo en las pantallas: las distribuidoras, si querías un súper éxito de Hollywood, te hacían comprar otras cinco o diez películas de tercera, en el mismo lote.

Pese a todas las dificultades, siempre ha habido grandísimos cineastas y actores en España, que han luchado contra ‘lo imposible’ y han demostrado que el genio patrio estaba ahí y que no se había acabado con Buñuel, que se tuvo que exiliar, o con la Bella Sara Montiel que enamoró a toda América, no siendo tan buena actriz como ahora Penélope Cruz.

Lo cierto es que con aquella ya desaparecida Semana del Cine Español que se hacía en Murcia, yo me enganché al nuevo cine de nuestro país y he tenido la suerte, desde entonces, de compartir esta afición con mi pareja, porque he de confesarles que me es muy duro ir al cine solo, sobre todo si la peli me gusta, que es algo así como cocinar un plato elaborado y poner la mesa como de fiesta para tener que comer sin nadie. El cine español sigue en pie, luchando, en primera línea y dando frutos al máximo nivel internacional, pese a no contar con los presupuestos americanos, ni con las ayudas que tiene, por ejemplo, en Francia, que sabe que el cine es mucho más que entretenimiento, es también cultura y es industria y por eso hay que apoyarlo como se apoya a las fábricas de automóviles de tu país, a los escritores, los empresarios o la gastronomía. El cine español es Marca España, es un potentísimo escaparate cultural ante el mundo y es una industria en la que viven y trabajan miles de familias y de profesionales, sean artistas, electricistas o carpinteros.

Mientras el cine español cada vez es más reconocido y más visto en el exterior, me entristece el papanatismo y el desconocimiento de quienes creen que todo lo de fuera es mejor, me apena quienes no saben disfrutar de una grandísima película si no está llena de vértigo, ruido y efectos especiales, pero, sobre todo, me enfadan quienes se dicen patriotas y, por motivos partidistas, promueven que no se vea cine español o presumen de que antes muertos que ver una peli ‘de los rojos esos’, por ejemplo.

Cuando compro un buen vino o un buen queso, me da igual que el dueño sea de izquierdas o de derechas, estuviera a favor o en contra de la guerra de Irak o saliera en una campaña de apoyo de la ceja de Zapatero o del bigote de Aznar.

Mientras todo lo contaminemos con las mierdas partidistas, no vamos a sacar los pies del plato. Me alegra tanto la nominación de Javier Bardem y Penélope Cruz como los Oscar de Garci, Almodóvar, Trueba y todos los demás…; son españoles, pero además se lo merecen, que los Oscars no los regalan por tu cara bonita. El odio sí, el odio es muy barato, pero los odiadores morirán, los politicastros morirán, todos moriremos, pero las películas vivirán para siempre y todos los Bardén, Truebas, Penélope Cruz, J. A. Bayona… serán eternos como Marilyn. Los Goyas son una fiesta de todos.