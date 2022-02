Cuando inicio un artículo con un título tan destructivo como éste, en contra de la ciudad que me vio nacer y en la que tengo a mi familia, los ahorros invertidos y unas cuantas ilusiones que mi mente de soñador empedernido que deja a Snoopy en un mero aficionado no es porque haya amanecido con un traspiés, al reaccionar con malos reflejos me haya dado un tortazo que me haya avinagrado el humor, y consecuencia de ello, con la dentadura a mitad, haya sucumbido al poder de mi subconsciente iracundo. No, señores míos, no. Ese apelativo con el que la defino con una sola palabra es fruto de la reflexión, de un meditado pausar, de un sentir en el alma y de un (disculpen el exabrupto) tener los cojones de vivir en un municipio con menos alternativas que un bocadillo de mortadela en Ruanda, que diría Arturo Pérez-Reverte.

Pues aquí estoy yo, con mi bocadillo de pan con pan, viendo a mi Cartagena decaer, deslizándose hacia una sima de fango, desmantelada. Primero industrialmente, al tiempo militarmente, después turísticamente y, ahora, con decenas de negocios y oficinas bancarias cerradas. Recapitulemos: Corría el año el año 1974 cuando España era la décima potencia a nivel industrial (hoy, al inicio de la pandemia, no supimos ni fabricar un trozo de tela con una cuerda, invento llamado mascarilla), aunque cosas de los nuevos Gobiernos progresistas, que se creían saberlo todo, sumergieron a nuestro país en un proceso de reconversión industrial que nunca nadie entenderá y que supuso el desmantelamiento de la industria pesada, pese a que la balanza comercial gozaba de superávit (el Estado ganaba dinero, no perdía) y dotaba a muchos sectores de la población de unas prestaciones sociales de ensueño (comedores, guagas, economatos, vivienda de protección oficial, etc). El resultado fue que en Cartagena cerraron Explosivos Río Tinto, La Española del Zinc, La Fábrica del Aceite, Cervezas el Azor, Enfersa, la Desplantación, Hilaturas del Sureste, y redujeron drásticamente el número de empleados de los astilleros de Bazán, llegando a cerrar, incluso, las escuelas de aprendices. Una auténtica barbaridad. Ello significó pobreza y paro. Fue en el año 2002, cuando un tío pequeñito y con bigote (con más complejos que un servidor en una convención de nobeles de física), estando en la Moncloa, decidió quitar el servicio militar obligatorio. Al margen de estar a favor o en contra de esa medida, para Cartagena (ciudad castrense donde las hubiese) supuso que los miles y miles de soldados de reemplazo que venían, dejaron de hacerlo. Así de sencillo y así de trágico. El resultado fue que muchos de aquellos acuartelamientos hoy están en ruinas y que esos miles de reclutas ya no dejarán aquí nunca más su dinero. Cartagena quedó desmantelada militarmente, aunque todavía quede algo. Cartagena también ha sido desmantelada turísticamente, por mucho que desembarquen viajeros de cruceros que bajan de su inmensa isla flotante para, simplemente, mirar y zarpar (previa contaminación medioambiental, claro está). Toda una astucia política. Una más. A esto le tenemos que sumar que La Manga ya no suena como referente de nada, si no pregunten por ella cuando vayan a Madrid, Londres o París. Lejos quedan ya aquellos años dorados en que las costas del Mar Menor se llenaban de suecas en biquini, de italianos con sus porches, de madrileños, de franceses y de alemanes que incluso daban nombre a playas de tanto que las concurrían. La Manga es un horror y un error en sí misma, mole de cemento, edificios abandonados, esqueletos a terminar, fachadas decadentes; no sólo está mal construida, sin paseo marítimo a poniente y con uno a levante de punta a punta, sino que por haber ya no hay ni discotecas donde divertirse. Los de cierta edad (entre los que empiezo a encontrarme con cierto escepticismo) recordamos aquellos años del Charlie Brown, del Zoco y la Plaza Bohemia en su esplendor, de la discoteca El Palmero, la Trips, el ZM y un sinfín de lugares y rincones en los que perderse. Hoy por tener no tenemos en todo el municipio de Cartagena un solo casino, ni una discoteca en condiciones, ni un club de altura para aquellos que buscan roces sin afecto o afectos sin roce. Hasta las mujeres de amor previo pago, se han ido. Increíble. Nadie habla de las aguas cálidas del Mar Menor, de ese azul relajado, entre salinas y flamencos. En qué cayó su calma. A los bancos que ya no les interesan los empleados y cierran sucursales reemplazadas por aplicaciones. Cartagena, que llegó a tener sede del Banco de España, en 2022 (y desde hace ya unos años) ve como la mayoría de las entidades financieras han abandonado la ciudad milenaria, generando un resultado de decenas de bajos comerciales cerrados llenos de grafitis que dan un aspecto de suciedad y mugre tremendo. Tengo que decirles que lo peor de todo no es este desmantelamiento progresivo, sino que no hay proyecto de ciudad, ni siquiera sabemos qué somos y qué podríamos hacer para que esta ciudad que fue capital de la España cartaginesa y una de las cinco provincias romanas de Hispania, resurja como en sus mejores tiempos y no continuemos despoblándola año a año. Y yo, que doy fuerza a mi Snoopy interior para que reduzca a Leoncio el Tristón, pienso y propongo proyectos, estrategias y sinergias sin fatiga, junto con algún que otro Quijote, en un intento de hacer resurgir las posibilidades de nuestra Cartagena. Y digo yo, ¿algún día escucharán los que pueden hacerla cambiar? ¿los que tienen que dar la venia a licencias o al menos no complicar hasta casi hacer imposible lo posible? Sí, esos a los que votamos; esos que se dedican al enfrentamiento público y al reproche por deporte, a pavonear relicario de insultos, a ostentar elocuencia y a reír gracias no graciosas que pagamos los ciudadanos. He decidido que voy a seguir soñando. Y en un derroche de ingenuidad, creer que de verdad van a hacernos caso a los que queremos recuperar la grandeza de nuestra ciudad con esfuerzo, tecnología, proyectos, trabajo, inversión, haciendo equipos y con entusiasmo.