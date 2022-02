Pucherazo. Dícese de la práctica fraudulenta que consiste en alterar el resultado de una votación. Esto es lo que hizo la izquierda el pasado jueves en el Congreso de los Diputados para sacar adelante su reforma laboral. O lo que es lo mismo, una cacicada social-comunista con la connivencia de la presidenta del Congreso, la socialista Batet, que podría enfrentarse a delitos como el de prevaricación. Un golpe a la democracia al que los españoles asistieron atónitos. Un surrealismo esperpéntico que demuestra que Sánchez y sus socios no son demócratas, no respetan las normas del juego y serían capaces de cualquier cosa para conseguir sus propósitos. Un Gobierno sin escrúpulos, en el que todo vale. PSOE y Podemos a un paso de la Venezuela de Chávez.

Estas prácticas bolivarianas, más propias de repúblicas bananeras que de una democracia, no pueden tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico ni en nuestro Estado de derecho. Independientemente de las simpatías políticas o de cualquier ideología, este tipo de sinvergonzonerías nos repugnan a todos, máxime cuando se trata de regular normas básicas para los españoles. PSOE y Podemos quisieron tomar por la fuerza y a las bravas la voluntad del Congreso, costara lo que costara y a cualquier precio. De ello dependía su legislatura. No nos engañemos, no era una norma cualquiera, era una ‘conditio sine qua non’ para continuar en el poder y una muestra de decadencia y fracaso si la norma no prosperaba. Se jugaban mucho en plena campaña de Castilla y León. Por eso hicieron trampas. Y lo hicieron con el descaro de aquel que se cree impune.

Meritxell Batet retorció la voluntad del parlamento y forzó la aprobación de una ley al impedir que se emitiera válidamente un voto clave para que la norma saliera adelante. Fue el brazo ejecutor de su jefe Sánchez, al que miraba como quien busca la aprobación antes de cometer un acto miserable mientras que éste trataba de calmar las caras incrédulas y atónitas de sus compañeros de bancada porque la suma no les daba.

Hay un hecho incontestable: Batet tendría que haber convocado la Mesa del Congreso una vez que el diputado del PP, Alberto Casero, solicitó emitir su voto presencialmente. Batet incumplió la Resolución de la Mesa del Congreso que tiene la misma validez que el Reglamento de la Cámara. Aseguró de viva voz que la Mesa ya había tomado una decisión cuando ésta ni siquiera se había reunido y retiró la palabra a la portavoz del PP, para que no pudiera defenderse, apresurándose a levantar la sesión para que no pudiera subsanarse el error ni desvelarse esta burda trampa.

Los números no daban. Por eso tuvieron que buscar el engaño y la manipulación. Hasta el subsconsciente le jugó una mala pasada a la presidenta de Congreso al adelantarse a decir que el decreto estaba derogado. La voluntad robada. Un espectáculo esperpéntico que no deja lugar a dudas de que este Gobierno es capaz de cualquier cosa, repito, de cualquier cosa, con tal de permanecer el mayor tiempo posible en el poder.

No es la primera vez que el PSOE con Batet a la cabeza dan muestras de un sectarismo obsceno, pero nunca lo habían hecho con tanto descaro. Ninguna votación hasta ahora había dejado tan en evidencia la debilidad de un Gobierno que está en la cuerda floja y a merced de los socios de los que depende. Y que tiene que recurrir a las tretas más simplonas para salir adelante. Prueba de que saben que la han hecho es que quieren tapar de nuevo sus vergüenzas con un nuevo bluff, el de levantar la obligación de mascarillas en exteriores, tan solo una semana después de que lo utilizaran como chantaje para la aprobación de otro decreto. Pero esta vez infantilizar a los españoles con caramelos no les va a servir de tapadera.

El jueves pasará a la historia como un jueves negro para la Cámara de los diputados y un ejemplo de lo que no hacer o cómo no comportarse. Como decía Leonard Cohen, a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están al otro lado.