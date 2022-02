La ciudad de Murcia es fan del asfalto y el hormigón. Lo ha demostrado a lo largo de los años con las remodelaciones que ha hecho de sitios históricos y emblemáticos. Ahí están la plaza de Santa Domingo, la que está junto al Museo Salzillo, la del Cardenal Belluga, la del Jardín Chino y más recientemente la rehabilitación llevada a cabo en el Paseo Alfonso X el Sabio, o Tontódromo, en la Redonda, en la Cárcel Vieja y la acometida en la margen izquierda del Segura, con el rimbombante nombre de ‘Murcia Río’, como si les importara el cauce y su salubridad.

Las plazas remodeladas con piedra natural y hormigón se ven ahora un poco más llenas porque en ellas desembarcó la economía y poco a poco se hicieron un hueco, cada vez más grande, las terrazas de bares y cafeterías que han colonizado la vía pública, unas veces para disfrute de los ciudadanos y otras para tortura de los vecinos que, en algunas zonas, sufren las molestias de la invasión de mesas y sillas. Grandes extensiones de terreno a la intemperie y donde el sufrido paseante se ve sometido a las inclemencias meteorológicas que en la capital de la Región, como en muchos otros lugares, no tienen piedad. Mucho frío y mucho calor como si se tratara de un desierto, pero en vez de arena, de losas. Los árboles en cantidad brillan por su ausencia así como las zonas en las que protegerse de las temperaturas inclementes.

Nada parecido a lo que se pudiera pensar en una tierra donde salir en verano, antes de las ocho de la tarde, es solo para valientes. Los que aman la naturaleza imaginan esos espacios con distinta morfología y piensan en la oportunidad perdida para dotar al municipio de más patrimonio arbóreo, algo necesario si se tienen en cuenta los episodios de contaminación que sufre el casco urbano y la gran cantidad de gases nocivos que se respira por las quemas y por el tráfico de combustión fósil.

El hormigón, el asfalto y las losas que campan en esos espacios recuperados perdurarán décadas, si no siglos, y las generaciones venideras se preguntarán qué cavernícolas poblaban estos lares para no ver más allá de esos materiales nobles más propios de otras épocas en las que la población era más rural y veía en esas construcciones una seña de progreso y bienestar. Ahora toca el turno de recuperar para el municipio los 200.000 metros cuadrados de terreno que devolverá a la zona sur la eliminación de las vías del tren. Un gran bulevar de siete kilómetros de longitud (hasta Nonduermas), que permitirá desarrollar un proyecto que debe ser sostenible y aportar al medio ambiente todo lo que se le ha negado en Murcia Río, una zona en la que se apostó por lo artificial y no por renaturalizar un espacio con vocación paisajística natural y no como un balcón de la ciudad hacia el cauce del Segura.

Más árboles y más naturaleza son necesarios. El Ayuntamiento de Murcia ya ha dado un primer paso con el anuncio de que peatonalizará todo el espacio. Digamos alto y claro un ‘no a un Murcia Río en las vías’ y añadamos como declaración de intenciones el pensamiento de Martin Luther King, que dijo que «si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol». Por nadie pase.