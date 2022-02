Hay razones de sobra para obtener el merecimiento de una medalla cuando los objetivos logrados por quienes, estando al albur de la otorgación, se presentan sin mácula alguna y sin adolecer de algún hecho que objetivamente pudiera enturbiar la trayectoria que se valora.

En el caso de la Plataforma pro Soterramiento se valora su indiscutible protagonismo para lograr que la remodelación de la red ferroviaria en Murcia tuviera soterradas las vías en la estación del Carmen, como objetivo principal. Y no era esto fácil, por cuanto el protocolo municipal, suscrito por todos los grupos y firmado en 2006, no tuvo visos de ser ejecutado por varias razones.

En primer lugar, la crisis económica brutal de 2006 hizo que, como consecuencia de ello, proyectos civiles de gran envergadura vieran anulados sus presupuestos, entre ellos el de la llegada del AVE a la Región. Cuando, recuperado mínimamente el pulso económico, en 2010, el secretario de Estado, Víctor Morlán, y su sucesor, en 2011, Rafael Catalá, propusieron la llegada del AVE en superficie, fiando el soterramiento a mejor suerte, la respuesta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, junto con la participación decisiva de la Plataforma, se opusieron, logrando, en principio, que el soterramiento abarcara una longitud de 550 metros.

Fue la Plataforma, en 2015, la que exigió el soterramiento total (y no parcial) de todas las vías, para lo cual solicitó la garantía de que, en las excavaciones correspondientes, la cota de entrada en El Carmen fuera la -8. Así se consignó en los sucesivos proyectos, modificados y suplementarios que hubo de rehacerse. Finalmente, en junio de 2018, los compromisos económicos, presupuestarios, de licitación, adjudicación, contratación de obras, y aun de certificaciones (que ineludiblemente garantizaban los deseos de la Plataforma, desde la Senda de Los Garres hasta Nonduermas), fueron firmes, sin discusión. Los 600 millones de euros que habrá de costar todo el proyecto del AVE con las vías soterradas es un logro debido, sin duda en gran medida, a la presión de la Plataforma que hubo sometido al Gobierno central.

Y hablamos de la presión. Durante tres años (cito esto sin repasar la prensa pero, seguro, no debe variar mucho la duración de este periodo) la Plataforma, apoyada en gran medida por el PSOE, Podemos y la inestimable cooperación de Ciudadanos, en sus aspiraciones, no solo defendió la idea del Soterramiento sino que exigió la no llegada del AVE a El Carmen en superficie por la vía provisional establecida al efecto para que, durante la ejecución de las obras, pudiera mantenerse el tránsito de los trenes de cercanías, largo recorrido-Talgo y mercancías. La defensa de sus dos propuestas se hizo en medio de una violencia que originó pérdidas, valoradas por Adif, en un millón de euros: quemas de maquinaria, colchones echados a las vías, abatimiento de las pantallas de metacrilato protectoras, etc.

No entro aquí a culpar si la Plataforma fue la parte buena del asunto o si las fuerzas del orden, la mala. Esto lo dejo a juicio de quien corresponda y que sobre ello estime su parecer. Lo que sí es comprobable es que al líder de la Plataforma se le adjudica esta nada pacífica arenga: «Si la ciudadanía se moviliza, aquí otro Gamonal sería la solución», a la que se acompañó con gritos de «si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra». Y al mismo tiempo manifestando que «nos manifestamos pacíficamente» como siniestra paradoja. Esto, con mis disculpas, no resulta nada edificante, pero mucho más si se trata de una condecoración de tan alta enjundia como es la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Murcia.

Pero hay algo que objetivamente es muy grave; yo diría que intolerable, dentro de las respetables prácticas democráticas. No puede ser que se premie a una organización que provoca escraches a las autoridades. Los sucesivos acosos practicados al alcalde y su familia, y a la del concejal del ramo, descalifican de facto a quienes son sus promotores. Podrá decirse que la Plataforma nada tuvo que ver en ello, pero esto resultaría tan pueril como si alguien afirmara que tales acciones fueron provocadas por las madres ursulinas.

A mayor abundamiento de las razones por las cuales no habría de concederse esta Medalla, deberíamos destacar que en la actual situación (increíble situación) de caos ferroviario por la que atraviesa la Región y, en particular, la ciudad de Murcia, en la actuación de la Plataforma en su defensa del soterramiento, se encuentra a su principal culpable. El pronóstico en junio de 2018, para que la llegada del AVE se produjera circulando por la vía provisional, era que a finales de ese año se cumplimentarían todas las labores previas de seguridad pertinentes y, a lo largo de 2019, el AVE llegaría a la capital.

Es posible que el nuevo Gobierno ralentizara el proceso para retrasar su llegada, pero, en cualquier caso, justo y no más tarde de que en Orihuela se formalizaría la llegada del AVE, en Murcia debió hacerse igual, y no se hizo por la presión que, en su día, ejerció la Plataforma. Las cuestiones técnicas por las que se demuestra que era de todo punto innecesario retrasar la llegada del AVE hasta finales del presente año, podrán encontrarse, sin dificultad alguna, sin más que verificarlo, antes de la concesión de la Medalla, mediante peritaje técnico independiente. La propia Isabel Pardo, directora general de Explotación y Construcción de la Adif gobernada por el PP, y más tarde, presidenta con el PSOE, según documentos oficiales puede acreditar que bajo su dirección se estimó iniciar las pruebas del AVE en Murcia a finales de agosto de 2018. El montón de ‘trampas políticas’ habidas hasta hoy nos han privado del AVE hasta dentro de cuatro años.

En definitiva, si bien la Plataforma atesora méritos suficientes para obtener la Medalla de Oro de la ciudad de Murcia por la defensa efectiva de lograr el Soterramiento, su actuación merece el reproche de haber actuado de forma no precisamente pacífica, y ser muy responsable de que hoy, para viajar a Madrid estemos hablando de Orihuela, Nonduermas y hasta de Archena, en lugar de El Carmen. Imperdonable.