El filósofo alemán Friedrich Nietzsche retiró sus obras de la editorial que las había publicado porque el mismo sello estaba poniendo en circulación panfletos de contenido claramente antisemita. La cancelación del contrato con la editorial le supuso a Nietzsche un largo contencioso repleto de incomodidades. De mismo modo, primero Neil Young, después Joni Mitchel y en seguida David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash han sacado sus canciones de la plataforma de música en streaming Spotify como protesta porque la plataforma mantiene —después de haberle pedido Young que lo retirara— el podcast de Joe Rogan en el que éste defiende bulos y teorías no confirmadas por la ciencia sobre las vacunas contra la covid. Importa notar que no es un caso de censura. Es un caso de honestidad, de no querer estar en el mismo sitio que un indocumentado ignorante —creo que se puede llamar ignorante al que decide ignorar lo que la ciencia declara probado— que está causando daño, como en su día lo causó el antisemitismo en Europa. A los músicos su postura les hará perder dinero, por eso es más admirable su compromiso. Así como Spotify es muy libre de optar por Rogan, así también los potenciales clientes los somos de escuchar música en otras plataformas en donde se puede encontrar igualmente la excelente de esos y otros músicos y seguir su ejemplo de coherencia aunque ello nos cause alguna incomodidad. Viejos roqueros con principios.

Bisoños Está la que negocia con la patronal y los sindicatos haciéndose la protagonista absoluta hasta que le ponen a una cancerbera para, entre otras cosas, robarle méritos y restarle autoridad. Están los que, porque no se los ha tenido en cuenta, votan no pero querrían que saliera el sí. Están los que sostienen que, si esos de ahí votan a tu favor, yo voto en tu contra. Están los que siempre dicen que no a lo que tú digas que sí y viceversa. Están los que dicen que dirán sí, pero, si les ofrece algo sustancioso, son capaces de decir que no en el último momento y por sorpresa para que no los neutralicen. Y, por último, está el que quería decir que no, pero se equivoca, dice que sí y como colegial díscolo patalea sosteniendo que no hay derecho y que quiere cambiar su voto. Para completar el panorama, la que cuenta los votos se trompica en la suma y declara derogado lo que aún no había sido aprobado y le tienen que decir que estaba aprobado lo que había declarado derogado. Ante espectáculo tal, los unos jalean y los otros se retuercen las manos, para invertir los papeles menos de un minuto después. Semejante esperpento se ha dado en la corrala en la que se ha convertido en España el Congreso de los Diputados en el que cobran como buenos profesionales unos simples aficionados.