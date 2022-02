Mabel Campuzano no había leído un periódico en toda su vida hasta que tomó posesión de la consejería de Educación y Cultura. «Desde entonces, siempre me los ponen sobre la mesa de mi despacho, y yo digo ¿para qué me traéis esto aquí? Y me responden: porque casi todos los días hablan de ti».

Me lo confesó en un almuerzo que mantuve con ella hace meses, seguramente para iniciarme acerca de lo poco que le interesan los periodistas no obstante haber aceptado el encuentro. Y se explayó en su perplejidad por la importancia que sus compañeros de Gobierno y de Parlamento dan a los medios de comunicación: «Siempre están con qué va a decir la prensa, qué ha dicho la prensa, qué van a pensar los de la prensa. Y yo pienso: ¿por qué no hacemos más política y dejamos de interesarnos por lo que dice la prensa?». ¿No se hace política en el Gobierno?, le pregunté. «Qué va», dijo, «ni en el Gobierno ni en la Asamblea».

Comprenderá el lector que ante tal desdén mi posición no era ventajosa, pero tengo que confesar que aquel encuentro con Campuzano me proporcionó una de las experiencias más divertidas de mi etapa de cronista político. Y es que la consejera de Educación es una personalidad para cuya descripción sería precisa la pluma de Pérez Galdós. Es así como pequeñita y de apariencia modosa, pero en cuanto pilla la hebra descubrimos a una mujer desenvuelta, espontánea, sin miedo a decir inconveniencias y aunque debe haber aprendido a utilizar la prudencia, no tiene pelos en la lengua. Cualquier otro político puesto en su misma racha habría reclamado el off the record a cada instante y, sin embargo, ella se expresaba sin reservas, y dejando claro que no ha construido un personaje diferente en el salto de su vida anterior a la política. Yo soy esa, parece sugerir. E incluso, para gran sorpresa, aparece desprendida del cliché ideológico del que fuera su partido, es decir, no es Doña Perfecta. Puede que a muchos les extrañe que afirme aquí que esta señora me generó una cierta sensación de ternura por su manera de ser y de expresarse, tan ajena a las convenciones del lenguaje político convencional de sus compañeros de oficio.

El día que hablamos fue el posterior a la dimisión de su antecesora en la consejería, Esperanza Moreno, del cargo a que fue desplazada en Presidencia para que Campuzano accediera al Gobierno como consecuencia del pacto del PP y el grupo de los exVox para la moción de censura. Comentó al respecto: «Esperanza no ha dimitido del gabinete de Presidencia, sino de la función que realmente tenía, que era vigilarme a mí. Se les ha metido en la cabeza que yo soy capaz de hacer disparates, y no voy a hacer ni uno solo. De hecho, a Esperanza le ahorro el esfuerzo de controlar lo que hago, pues antes de tomar alguna decisión, soy yo la que la llamo para preguntarle; así ella se queda tranquila, y yo hago lo que tengo que hacer». Más lista que el hambre.

Aunque los más de dos años que suma como diputada, casi uno de ellos también como consejera, le permiten acumular mucha mili, su perfil sigue siendo el de la no política. Nunca se interesó por ella hasta que le conmovieron los atentados de Atocha el 11M, e informada de que un autobús saldría de Murcia para la gran manifestación de Madrid, pidió a su marido que la acercara al punto de encuentro: «Y allí estaba yo, con una banderita de España en la mano, y sin conocer absolutamente a nadie de los que íbamos a emprender el viaje. Mi marido me dijo al despedirse: ‘No sé si pensar que eres tonta o que tiene mucho mérito lo que estás haciendo’». Sin embargo, ya en el autobús inició muchas nuevas amistades, y cuando Vox salió a escena no dudó en apuntarse. Pero aun así se empeñó en ‘aprender política’ e intentó crear una biblioteca en la sede y convocar seminarios y conferencias de formación, «pero aquello no funcionó, porque empezó a venir una gente muy rara». Hoy no puede ver a Vox ni en pintura, tal dice que ha sido su decepción con ese partido.

La ruptura interna que sufrió el Grupo Parlamentario de Vox todavía ha agudizado más la singularidad de quienes se quedaron fuera, que ya no tienen obligaciones de estrategia, disciplina ni cumplimiento estricto de un programa más que sobrevivir al apego del PP y éste de aquél. Pero si el PP se ocupó de controlarla en el Gobierno, sus compañeros de disidencia en la Asamblea, preferentemente Francisco Carreras, pretendieron tutelarla desde fuera hasta el punto de imponerle el equipo y dirigir cada uno de sus pasos.

Ahora, tras los recientes acontecimientos, entiendo mejor su silencio cuando elogié las cualidades parlamentarias del portavoz Juan José Liarte. Daba la impresión de que si Vox le provocaba aborrecimiento, sus compañeros de grupo no le transmitían entusiasmo.

Campuzano es una señora de su casa metida casi por casualidad en el avispero político, pero conviene no engañarse por esa evidente impresión, ya que no le ha costado demasiado tiempo conocer el percal y está dotada de altas cualidades para la práctica de la supervivencia.

Es obvio que si la mayoría no dependiera de un solo voto, Mabel Campuzano no seguiría en el Consejo de Gobierno, pero han de tragar con ella para no desequilibrar la actual mayoría

Es verdad que el endiablado escenario político se lo pone relativamente fácil. Su voto en la Asamblea es decisivo, básico, para que López Miras mantenga la mayoría, con la que entre otras cosas el presidente pretende cambiar la Ley Electoral de manera que le beneficie en las próximas elecciones, así que no pueden echarla. Esa fortaleza la ha llevado a tratar de quitarse de encima, sin encomendarse a nadie, al director general de Industrias Culturales, José Ramón Palazón, impuesto por su compañero Carreras, quien mantenía con aquél una relación profesional antes de que ambos entraran en política. El intento, mediante una carta de destitución en que la consejera deja caer que Palazón ha cometido «actuaciones muy graves» no aclaradas al día de hoy, a no ser que consistan en la desobediencia a las directrices de la consejera o a la ocultación de información a la misma, fue abortado en la práctica en el Consejo de Gobierno, en el que no se oficializó el cese. La crisis estaba servida, y se resolvió al estilo Salomón, partiendo en dos la consejería de Campuzano, dejando a ésta con Educación y trasladando Cultura (una competencia que desde hace tiempo ya es de quita y pon) a los dominios del consejero de Presidencia y Turismo, Marcos Ortuño, aunque con la escolta en las direcciones generales de los favoritos de Carreras.

El alambique es de los que hacen época. López Miras se ha visto obligado a hacer una nueva pirueta para mantener un precario equilibro. Y es que mientras por el lado de lo que fue Cs no hay riesgo alguno de conflicto, el mundo Vox se complica. El presidente debe contentar a la par al Vox oficial y al Vox disidente,que a su vez está dividido, y esto no es fácil, y más a sabiendas de que lo más probable es que tenga que recurrir en el futuro a ese partido, a los ortodoxos, para conformar Gobierno tras las próximas elecciones, si las cosas le vienen dadas. La torre de Mabel.

López Miras no puede desconsiderar a Campuzano, porque necesita su voto en la Asamblea. No puede enfadar a Vox, porque es su imprescindible socio parlamentario y su probable futuro aliado. Y tampoco puede dejar de atender a los exVox porque son los que sostienen su actual mayoría. A su vez, los exVox no pueden sustituir a Campuzano, pues ésta actuaría entonces a su aire en ese subgrupo parlamentario. Pero parece que Carreras, quien ya colocó a su hijo en el ayuntamiento de Murcia con un sueldo que triplicaba al de usted, mi querido lector, tiene la imperiosa necesidad de mantener a sus antiguos socios, amigos o compañeros de trabajo en el segundo escalón del Gobierno, y para ello él mismo no puede convertirse en consejero, pues habría de desplazar a Campuzano, quien en tal caso parece obvio que no votaría a favor de la reforma de la Ley Electoral con que López Miras pretende impedir que Cs pudiera mantener una representación mínima o disuadir a grupos localistas o regionalistas para que no compitan por su misma bolsa de votos. La Ley Electoral, como hemos visto con la Reforma Laboral, se aprobará por un voto de diferencia, según el tanteo actual en la Asamblea, y es conveniente no tentar a la suerte.

A estas alturas, y tras que se quebrara la legislatura en su ecuador, ya no cabe recurrir a explicaciones políticas para entender los acontecimientos, pues sobre ellas es más fácil detectar posiciones y actitudes estrictamente personales

López Miras ha sufrido una doble presión entre las decisiones de Campuzano y la pretensión de Carreras de no perder su poder indirecto en el Gobierno. Había que satisfacer a los dos. De Carreras dicen en Vox que si lo subes a un helicóptero y lo tiras al azar en paracaídas en cualquier punto de la Región, allí donde caiga tiene un problema. Es, por lo visto, un tipo escaldado que, como la propia Campuzano, está decidido a agotar su influencia hasta el final de la legislatura, a sabiendas por ambos de que será su última frontera. Pero el Vox oficial está enormemente celoso de estas componendas con sus disidentes, y hasta ha amenazado sutilmente con que, a resultas de esto, si en el futuro fuera necesaria su colaboración para que siga gobernando el PP podrían condicionar su apoyo a que este partido propusiera otro presidente. Cuidado con las cosas.

Es obvio que si la mayoría no dependiera de un solo voto, Mabel Campuzano no seguiría en el Consejo de Gobierno, pero han de tragar con ella para no desequilibrar la actual mayoría. No obstante, la consejera de Educación ha cedido Cultura, ha sido desautorizada en su gesto de destituir a un director general, y ha visto como éste, tras recibir la orden expresa de recoger sus cosas y marcharse, ha seguido acudiendo a su puesto de trabajo como si tal cosa. Diríase que el conjunto de sucesos constituye una humillación, a la que probablemente otro político no se habría prestado. ¿Por qué lo ha hecho Campuzano, quien por lo demás en el encuentro que mantuve con ella me manifestó que sentía mayor preferencia por las competencias de Cultura que por las de Educación?

Tal vez la explicación más lógica es que, a estas alturas, y tras que se quebrara la legislatura en su ecuador, ya no cabe recurrir a explicaciones políticas para entender los acontecimientos, pues sobre ellas es más fácil detectar posiciones y actitudes estrictamente personales. Así, perfiles no políticos como el de Campuzano constituyen por sí mismos una explicación.

El Gobierno de López Miras es, sin duda, el primero de la Región en que su presidente tiene colapsada la facultad que se les atribuye a los líderes institucionales de decidir sobre la composición de sus equipos. En consecuencia, todo es resistencia, apaños, acomodos forzados, improvisaciones... Y mientras tanto, la casa sin barrer.

Coda. Dicho sea al paso, todavía le queda a este Gobierno un reajuste con corrimiento de casillas en el Parlamento autonómico. Más o menos pronto, tal vez antes del verano.