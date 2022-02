Hay fuego. Una amiga, funcionaria de la Consejería de Educación y Cultura, me dice por teléfono, el jueves: «La que se está liando aquí, Enrique. ¡El pueblo arde en fiestas!»

Opiniones. Hablando de este tema de la crisis en la Consejería, dos seres humanos argumentan, en mi presencia: «Si es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. ¿Qué pinta esa señora en la consejería de Cultura? ¿Cuál es el programa de Vox para la Cultura? Porque ella y sus compañeros expulsados siempre han dicho que siguen sintiéndose de Vox. Entonces, si hay un director general que sabe de qué va, que no pretende adoctrinar al personal, sino tratar de facilitar que las cosas funcionen, aunque sea una cosa sin exagerar, pues que, ¿a quién se le ocurre darle eso? Y Educación menos todavía». «Es verdad, mejor hubiera estado en temas en los que la ideología de ultraderecha no pueda tener mucho peso, por ejemplo, en algo de los cuartos, del dinero, quiero decir», dice el segundo. Yo callo, por no ofender.

Políglotas desde pequeños. Yo siempre he defendido que en toda la España castellanoparlante, se deberían enseñar al menos los rudimentos de gallego, catalán y euskera, uno cada curso de la ESO, como una asignatura más. No tiene sentido llegar a una parte de nuestro país y no poder decir siquiera ‘póngame un café’, en la lengua que hablan allí. O leer a los poetas en su idioma, por ejemplo.

Sustituyendo. La reina de Inglaterra ha decidido quitarle a Meghan Markle la presidencia del Real Teatro Nacional que ostentaba por ser la esposa de su nieto Harry, pero, al haber emigrado ambos a América, les está quitando los títulos, los cargos y los encargos, algunos de ellos bien remunerados, que es lo peor. Esto del teatro se lo va a dar a la mujer del príncipe Carlos, Camila Parker-Bowles, que, sin ser muy agradable, al menos, es blanca totalmente.

Ganancias. El banco de Santander ha ganado 8.124 millones de euros en el año 2021, CaixaBank más de 5.000 y el BBVA casi 5.000 también. Se ve que no es suficiente para poder crear un buen servicio en los pueblos pequeños y una atención considerada a sus clientes mayores. Pobrecicos.

Tenis. El partido de Nadal, impresionante, oiga. Me puse a verlo, pero, cuando iba por el tercer set, lo tuve que dejar porque me ponía de los nervios. Luego iba conectando de vez en cuando y miraba algunas jugadas, pero lo dejaba, por si la taquicardia. Cuando conocí el resultado, entonces lo vi entero porque lo había grabado. Fue un espectáculo único. Y las declaraciones de él después del partido una lección de humanidad para muchos.

Series. He empezado a ver la serie española Todos mienten. Qué quieren ustedes que les diga, pues lo de siempre, excelentes actores y un guion muy regularcillo. Puesto en cumplir, he visto también bastante de la serie que le han hecho a Raphael en la que queda demostrado que lo que sabe hacer es cantar y que su vida tiene interés fundamentalmente para su familia y parientes cercanos. Y sigo, absolutamente enganchado, viendo temporadas de Gomorra, la serie italiana. Es francamente adictiva.

A ver quién está peor. Una señora muy mayor a otra algo más joven, como de unos setenta años, en la puerta de una farmacia: «Hija, pero si tú estás hecha una chiquilla». A continuación, ambas comienzan a enumerar los problemas físicos que sufren y la primera le enseña una bolsa de medicamentos y le dice: «Mira, nueve cosas llevo aquí que acabo de comprar y que me tengo que tomar, cada día». «¿Y qué te crees tú?», dice la otra: «Yo empiezo por la mañana con el supositorio de glicerina…» (Las dejo porque ya se ha vaciado la farmacia y puedo entrar, pero con gusto me hubiera quedado a escucharlas).

Qué desastre lo del Benidorm Fest. Cómo se puede hacer el ridículo de esa manera, oiga. Es increíble que el jurado le tome el pelo al personal y RTVE se quede tan pancha. Si pensaban elegir a esa chica, votase lo que votase el pueblo hebreo, ¿por qué dejarlos votar? A mí me gustaban las gallegas, aunque tampoco había escuchado mucho a los otros, y también me parecía muy bien que fuese cantada en gallego y no en castellano, para que quedara demostrado en toda Europa que aquí tenemos cuatro idiomas y que eso es una gran riqueza cultural

Tongo. Qué desastre lo del Benidorm Fest. Cómo se puede hacer el ridículo de esa manera, oiga. Es increíble que el jurado le tome el pelo al personal y RTVE se quede tan pancha. Si pensaban elegir a esa chica, votase lo que votase el pueblo hebreo, ¿por qué dejarlos votar? A mí me gustaban las gallegas, aunque tampoco había escuchado mucho a los otros, y también me parecía muy bien que fuese cantada en gallego y no en castellano, para que quedara demostrado en toda Europa que aquí tenemos cuatro idiomas y que eso es una gran riqueza cultural