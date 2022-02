Acabamos de salvarnos de la contrarreforma laboral que quería endilgarnos la coalición de izquierdas que nos gobierna, según su propio programa electoral y el acuerdo que habían sellado a sangre y fuego las dos partes que componen la funesta coalición. Menos mal, porque tenemos un mercado laboral que arrastra la rémora de un rígido intervencionismo desde los tiempos de la dictadura, con unas indemnizaciones por despido que resultan catastróficas para una pequeña empresa que entra en crisis y un impuesto del 43% sobre el salario del trabajador, que sirve más que nada para financiar el paro más generoso de la OCDE.

A resultas de ello tenemos una cifra de parados, una parte sustancial de ellos cobrando un 80% de su sueldo mes tras mes hasta el agotamiento de la prestación, que dobla a la media europea y cuadruplica la de los países más eficientes y liberalizados laboralmente de la eurozona. Mariano Rajoy, con su reforma laboral, rebajó las indemnizaciones por despido y quitó poder a los sindicatos, aparte de potenciar la figura de los ERTE. Solo con esas reformas que introdujo entonces, el mercado laboral español se dinamizó hasta tal punto que hemos pasado en nueve años del 26% de paro con Zapatero hasta el 14% actual, con crisis del Covid incluida. Nada menos que tres millones de empleos netos han sido creados gracias a la reforma de Rajoy. Y estos iluminados de la izquierda se la querían cargar.

Afortunadamente no tenemos plena soberanía económica, como país que somos altamente dependiente de la caridad europea para su normal funcionamiento. Ya sucedió con el rescate bancario, que nos salvó de un sistema financiero basado en gran parte en cajas de ahorro autonómicas y provinciales, un tinglado corrompido hasta la médula que arruinó el país con su política de amiguismo caciquil en el que los miembros de la burguesía local que dirigían las cajas otorgaban dinero a espuertas a otros miembros de la burguesía local que se dedicaba a la promoción inmobiliaria, con la ayuda inestimable de una ristra de políticos corruptos.

El dinero pasaba de unas familias a otras y volvía a las originales, en un circuito cerrado en el que unos pocos se beneficiaban de las ilusiones de la mayoría por comprar una vivienda, canalizando de paso el dinero barato de los ahorradores europeos hacia sus propios bolsillos. No tuvimos otra opción para recibir el dinero del rescate bancario de Europa que terminar con el tinglado de las cajas de ahorro, y ahí pasaron a mejor vida y manos más profesionales las Cajamurcia, CAM y otros tantos chiringuitos financieros dirigidos por caciques tan pegados al terruño como incompetentes y en ocasiones corrompidos. Aún así, tardaremos aún muchos años en pagar la factura completa de sus estropicios, como ha evidenciado hace pocos días el balance liquidatorio de la Sareb.

Por suerte también, Bruselas dejó bien claro que no habría fondos Next Generation, otros 70.000 millones a fondo perdido que van a regar en los próximos años la economía de este país, si no se respetaba la reforma laboral de Rajoy que, por otra parte, había sido previamente dictada al presidente popular desde las mismas instancias europeas. Así que hemos acabado con una mini contrarreforma laboral, que amenazaba por momentos con irse al carajo por la debilidad del Gobierno frente a los partidos independentistas, que exigían la atomización de los convenios sectoriales, con el fin de aumentar el poder de los políticos locales con mando en plaza.

Y ni siquiera esto le ha consentido Bruselas al gobierno Sánchez, temiendo que la contrarreforma laboral se colara por la puerta de atrás, vía Gobiernos y sindicatos autonómicos. Sobre la actitud del PP de oponerse a la continuidad de la reforma promovida anteriormente por su propio partido, me recuerda la abstención en el referéndum de la OTAN. Ahí se demuestra una vez más esta derecha obtusa no va a acabar nunca de perder una oportunidad.

Pero no será esta la última vez que desde el exterior nos salvan de nuestra propia estulticia. Ni siquiera es un comportamiento solo atribuible a los Gobiernos de izquierda. Las mejores decisiones políticas en este país han sido impulsadas desde el exterior y a pesar de los gobernantes del momento. En concreto, Estados Unidos ha tenido un gran papel en al menos tres momentos estratégicos de nuestra historia reciente. El primero cuando obligó a Francisco Franco a abandonar la autarquía económica, a costa, eso sí, de prestarle un tiempo extra de resiliencia, cuando la dictadura estaba entrando en quiebra a marchas forzadas. El Plan de Estabilización abrió los mercados y preparó las bases para el desarrollismo de los años sesenta, una época dorada de nuestra economía que provocó la adhesión al dictador de la inmensa mayoría de los españoles, precisamente esos que lloraron a lágrima viva su muerte en la cama. La ayuda técnica y económica de los americanos fue la moneda con la que se pagó la sumisión de España a su política antisoviética en el inicio de la guerra fría. Nuestro territorio se convirtió en un portaviones yanqui. EE UU nunca regala nada.

El segundo momento ‘americano’ en la historia contemporánea de España fue cuando la Embajada y el Gobierno de Estados Unidos ampararon la validez democrática de la transición española y ayudaron a consolidar la figura del rey Juan Carlos I. Y el tercero fue el apoyo a la entrada en la Comunidad Europea a cambio de la entrada en la OTAN. Eso fue la clave de la modernización de nuestros Ejércitos, infestados de oficiales golpistas que destilaban su rabia antidemocrática en los cuartos de banderas, y la definitiva modernización y apertura de nuestra economía, con su integración plena en el mercado único, la Unión Aduanera y, finalmente en el euro.

Si por nosotros solos fuera, seguiríamos siendo un país de brasero, mesa camilla y pandereta. Y para muestra reciente, la asonada catalana del 1 de octubre del 2017. No fue el rey Felipe VI, sino la falta de apoyo e incluso la determinada oposición del exterior la que dejó sin aire a los insurrectos después de unos breves momentos de euforia cortesía de Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior más incompetente que ha conocido este país. La DUI catalana y la contrarreforma laboral han sido la más recientes, pero no serán probablemente las últimas veces en que los guiris nos salvan de nuestros propios demonios familiares.

Alabados sean.