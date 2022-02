No vi venir la nueva temporada que se estrenaba en 2022. Se iba enero, un mes que me ha parecido durar una vida y llegaba febrero, un mes aburrido, que suele ser un trámite en el calendario, de no ser por Don Carnal y Doña Cuaresma, los carnavales, las chirigotas y los disfraces. Este año, no me cabe duda, el disfraz más solicitado será un oso con el cuello torcido, como el que nos sacó unas carcajadas muy necesarias la tarde de la llegada de los Reyes Magos.

Febrero llegada con la resaca eurovisiva, los televotos, la decepción de unos y la euforia de otros, pero al margen de las diferencias lo que tengo clarísimo es que hemos sido testigos de la consagración de un himno feminista que todas bailaremos en primavera y verano en los festivales de música, sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix. Pero pronto la resaca del Benidorm Fest desapareció, dando paso a los gritos y golpes de un grupo orquestado dispuesto a reventar la concentración pacífica de manifestantes del sector porcino que se encontraba a las puertas del ayuntamiento de Lorca, entrando por la fuerza al puro estilo Donald Trump. Así, sin anestesia, Lorca abría telediarios nacionales con imágenes tan preocupantes como vergonzosas. A la mayoría de los que se encontraban en aquella manifestación no les afectaba la moción que se iba a aprobar, pero el veneno y la desinformación ya campaban a sus anchas entre los asistentes y manifestantes, ‘casualmente’ vinculados al Partido Popular y a la extrema derecha. Con un discurso muy peligroso, el Partido Popular justifica lo ocurrido, condenando el asalto con peros, hechos que deben condenarse sin justificaciones. Palmeros de los ultras, señalaban a periodistas de la Región que lo único que han hecho ha sido informar de manera impecable y sólo era lunes. Mientras Lorca acaparaba la actualidad política, llegaba el jueves, un día importante por la votación de la convalidación del decreto que daba luz verde a la Reforma Laboral. Un acuerdo firmado por la ministra de Trabajo, patronal y sindicatos, que se negociaba hasta la misma mañana de la votación por parte del Gobierno y los diferentes grupos parlamentarios. Todo parecía estar atado, el Gobierno de coalición tenía los apoyos necesarios y no precisamente conseguidos por los partidos del pacto de investidura. El guionista de esta nueva temporada nos tenía preparada una trama digna de los hermanos Coen, Cuerda, Berlanga, Monty Python, Peter Sellers y los peores trileros que nadie se podía imaginar. Los diputados se equivocan al votar, es común y pasa a diario, sé que algo tan aparentemente sencillo les parece increíble que ocurra, pero para mí este no es el detalle relevante. Para mí la sorpresa en las Gaunas la dan los dos diputados de UPN, Adanero y Sayas, cambiando el sentido del voto, que su partido había acordado que sería afirmativo. Me apasiona la política, la estrategia, la negociación, pero esto no, esto me repugna, aquí los ciudadanos no pintaban nada para un puñado de diputados que lo único que querían era subir al marcador su particular victoria. Esto no es política, esto es corrupción, intereses y trapicheos. Qué decepción. A pesar de mis diferencias políticas los consideraba dos grandes parlamentarios, pero la justicia poética y la torpeza han querido que la reforma saliera adelante, y con ella, la reducción de los contratos temporales o la desaparición del contrato por obra y servicio… Gana la sociedad con esta reforma, y desde aquí le diría al PP que deje el discurso trumpista de pucherazo y ataque a la soberanía nacional, basta de mentiras y discursos incendiarios. De lo de Alaska y Mario cantando en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, hablamos otro día, menudo final mientras salían los títulos de crédito para acabar el episodio de la semana se ha marcado el guionista de la temporada.