Entra el sol por la ventana del coche y brillan unas motas de polvo. Suena una canción conocida y el coche acaricia la carretera camino de afrontar una nueva tarde rutinaria. Y entonces te acuerdas de algo que estaba ahí, afuera de los recuerdos clásicos que ya se agolpan ahí, donde nos damos cuenta de que ya hemos pasado la curva de crecida. Y te ves a ti mismo en una serie. Será porque estamos con la quinta de This is us, seguro, pero hay momentos así, en los que siempre nos vemos como en una película, sin un argumento denso, ni por nada en especial. Por eso nos gustó tanto El Show de Truman y por eso nos cae tan bien Jim Carrey. Entre otras cosas.

A mis doce o trece, la edad que ahora tiene mi hijo mayor, me pasaba algo que era muy raro. Yo lo llamaba ‘los mareos’, y nunca supimos exactamente qué era. No era un mareo. No me mareaba. De repente, en momentos que parecían en una realidad distinta, todo se volvía amenazante. Había una pequeña distorsión, aturdimiento, pero no era una sensación física. Era algo sensitivo. Intuía algo, que algo podía pasar y sentía una extrema vulnerabilidad. Duraba unos minutos y a veces tenía que pararme y sentarme. Convencerme de que era eso, que era uno de mis ‘mareos’. Los médicos dijeron que era un síndrome vagal, y no le dieron mayor importancia. Los olvidé con el paso del tiempo. Y no volvieron.

Han pasado décadas. Y ahora, cuando conscientemente recurro a esos momentos serie, imaginando diálogos en situaciones comunes que me sacan una sonrisa, recuerdo habitualmente aquella sensación, sin que se repita. No he sacado ninguna conclusión. No todos los artículos son redondos. No todas las sensaciones responden a algo concreto. No todo en la vida tiene una explicación.

En unos días van a operar a mi tía. Mi tía ha estado en el nacimiento de mis tres hijos. Y ha estado en muchos de los momentos más felices de mi infancia. Su sonrisa cuando jugábamos es la más pura que recuerdo. La más natural. Mi madre me contaba la operación, cuando el rayo de sol entraba en el coche. Una máquina la mantendrá mientras insuflan vida y fuerza a su corazón. Horas largas en las que personas que no saben que mi tía me enseñó a merendar un galletón de leche con cola cao tendrán en sus manos tiempo para ella.

Así es esto. Nos cruzamos con miles de instantes que muchas veces no chocan entre sí. Al revés. Son momentos que creamos nosotros. Y valen mucho. Hagan un poco de fuerza para que todo salga bien y pasen un domingo fenomenal.

Vale.