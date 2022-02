Parece que esta semana ha conspirado el universo ese de Paulo Coelho, pero para que te asfixies en un sinvivir. Creo que ya hemos tenido suficientes emociones para que quienes nos gobiernan, quienes les apoyan y quienes no nos gobiernan pero quieren gobernarnos lleguen a un pacto de Estado por nuestra salud vascular, porque vamos de susto en susto. Si lo de Lorca fue bochornoso y queda por ver todavía quién estaba detrás de toda la maniobra, lo del Congreso el jueves arriesgando el Gobierno su plan estrella mientras la oposición parecía dedicarse a cabildeos pocos claros con UPN, ha sido de ir a tomarse una tila ustedes, Yolanda Díaz, Cuca Gamarra,Teodoro García Egea y yo. El único que no se toma tila es Pedro Sánchez, que confía en su suerte y un día se la va a pegar, como estuvo a punto.

Todo se salvó por un diputado que se equivocó. En realidad no se equivocó una sino tres veces. Es espectáculo poco edificante que un señor que se dedica a darle a botones para votar, entre otras cosas, y cobra 70.000 euros no atine en el momento crucial. No es un quesero intoxicado de desinformaciones, una pobre alma en desgracia, sino la que se supone que es la alternativa de Gobierno. Y no es un diputado cualquiera sino el fontanero mayor del PP. Si nos van a gobernar estos, vaya tropa.

¿Y si no hubiera sido así? El PP se había mostrado en contra de una reforma laboral pactada y refrendada por la patronal, sus tradicionales aliados a la hora de llegar al poder y a la hora de gobernar, porque necesitaba mostrar una cara de perro al Gobierno sanchista ya que parte de su electorado, que linda con Vox, se lo exigía. Ante el dilema de sufrir una derrota parlamentaria dejando que el Gobierno se anotara otro tanto más de su programa o tirar para abajo la reforma laboral que la CEOE apoyaba porque Europa nos la exigía para soltar los 10.000 millones de euros, parece que encontraron la manera de pasar por el camino de enmedio. ¿La solución? Embarrar la victoria parlamentaria con acusaciones contra Batet, la tercera autoridad del Estado, nada menos, por no atender inmediatamente las demandas del diputado equivocado, acusaciones que refuerzan su relato de perrosanchismo bolivariano y le abrirían el camino para llegar al Tribunal Constitucional, no por la reforma laboral sino por la nulidad de la votación, con lo que dejarían en el aire la legitimidad de dicha reforma sin que deje de entrar en vigor.

¿Y lo de UPN y las tres equivocaciones? El PP, claro, tendría que aparentar que realmente quería ganar esa votación, por encima de todo, y las equivocaciones serían una prueba, según los populares, del fallo del sistema informático.

Sin embargo vamos a no atribuir a la maldad lo que puede explicarse, sencillamente, por pura y simple estupidez, porque si es maldad es una suicida que pone en juego todo para conseguir poder.