Ayudar a mi hija a hacer los deberes me ha hecho recordar decenas de cosas que nos enseñaron en nuestros largos años de colegio e instituto y que no hemos vuelto a utilizar jamás.

No digo yo que no sea importante hacer derivadas e integrales (más a los que luego hicieron carreras de ciencias que de letras) pero junto a esas materias sería muy útil, necesario y práctico incluir otras tareas que, aunque no son intelectuales y se mueven en el campo del trabajo manual (lo que no significa que no aporte valor o no sea cualificado) sí serán absolutamente necesarias a lo largo de nuestra vida. Lo que siempre se ha llamado ser un ‘manitas’.

Por ejemplo, ¿hay alguien al que no se le haya roto la cisterna del wáter alguna vez en su vida? ¿Alguien que no haya necesitado hacer un agujero en la pared con un taladro? ¿arreglar un enchufe? ¿cambiar una cerradura? Estas, que hace unas décadas eran tareas reservadas al mundo masculino ya cada vez menos hombres saben hacerlas. Mujeres, aun menos.

Y vamos con las tareas reservadas tradicionalmente a las mujeres. Coser un botón, arreglar los bajos de un pantalón nuevo, poner una cremallera…

Mi vida normal sería mucho más fácil si me hubieran enseñado a hacer todo eso al menos de una manera básica y elemental.

Claro que desde hace unos años no tengo mucha excusa cuando llamo al fontanero para que me desmonte un grifo. En YouTube existen los ‘tutoriales’, gran invento que nos ha traído Internet, en el que se puede aprender a hacer de todo. Y cuando digo todo, significa todo. Desde las cosas más absurdas a las más elementales, pasando por las más sorprendentes. Que quieres hacerte un traje de novia para tu boda, lo encuentras. Que quieres cambiar la correa de distribución del coche, lo encuentras. Que quieres saber cómo besar a tu novio, lo encuentras. Piensen en algo, y ahí lo tienen, en un tutorial.

Pero como el mundo es un híbrido entre tecnología y realidad lo que nunca podrán sustituir los tutoriales es el tiempo compartido con tus hijos cuando les ayudamos a hacer los deberes; el tiempo que comparten nuestros hijos en el patio del colegio con sus amigos; el tiempo que pasamos besando a los que más queremos (con o sin tutorial previo).

Y aunque cada vez más cosas son digitales yo, desde luego, me reservo mi tiempo para hacer manitas.