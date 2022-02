Suerte han tenido los protagonistas de la (pen)última algarada agraria en Lorca de que haya coincidido con el aniversario de la quema de la Asamblea presidida por el pregonero tránsfuga mayor. Los ríos de tinta vertidos por semejante efémeride han ahogado mediáticamente esa cencerrada protagonizada por prohombres regionales del campo, convenientemente reunidos previamente con los señoritos populares y los guardias ultras de corps como punta de lanza.

Si se repasa la historia de la CARM, se ve que esta de Lorca es la última de la larga serie de salidas de pata de banco protagonizadas por algunos allegados a las organizaciones agroindustriales, en las que hay que incluir a ganaderos de todo pelaje y labriegos de variopinta condición.

Parece que nadie se acuerda de que en junio de 2004 hubo un intento frustrado de agresión o, cuanto menos, una intimidación agresiva al presidente de la CHS, Fuentes Zorita, que tuvo que encerrarse en su despacho ante la irrupción en la sede de la plaza Fontes de decenas de manifestantes del ‘Agua para Todos’, acompañados hasta la puerta por los concejales del PP Fulgencio Cervantes, Maruja Pelegrín y la hermanísima Isabel.

Al año siguiente, en abril, otros energúmenos intentaron agredir a Cristina Narbona al salir de una conferencia en la CAM, muy cerca de la CHS. En este otro violento alboroto se llevó un palo en la cabeza el jefe de gabinete de la ministra. Episodios tan democráticos y respetuosos con las instituciones ocurrieron, dizque por casualidad, en los aledaños de la sede del SCRATS, contiguo a la CHS y cercanísimo al lugar de la conferencia. Meras coincidencias.

Los incidentes graves de los que no parece guardarse memoria continuaron con estropicios similares, como las sucesivas tractoradas protagonizadas por quienes disponen de tales vehículos fácilmente identificables y que se sabe perfectamente quienes son. El más notorio, hace cinco años: cientos de tractores colapsaron durante casi treinta horas el centro de Murcia con esos tremendos cacharros montados por individuos que sabían perfectamente lo que hacían y cómo lo hacían. Sorprendentemente, tuvieron de semi engañados compañeros de viaje a unas cuantas organizaciones de defensa del Mar Menor. Pero los tractores los llevaban quienes los llevaban.

El prolongadísimo bloqueo ilegal de las calles capitalinas no fue motivo para que alguien tomara cartas en el asunto. Fue el día posterior del anuncio de dimisión de Pedro Antonio Sánchez y la designación de López Miras. Curioso: pocos meses después, el nuevo delegado del Gobierno, Paco Bernabé, empezó a restaurar a garrotazos el orden establecido en las vías sin soterramiento.

Desde entonces, se han reproducido tractoradas con el único propósito de alterar la vida ciudadana y, de paso como el Pisuerga, clamar por reivindicaciones múltiples relacionadas con la agricultura y la ganadería. Demostraciones de fuerza, en suma, que no dejan de ser un aviso a navegantes que gobiernan y una manera de poner precio más o menos elevado al apoyo electoral.

Antes solo había un partido a la derecha del centro, el Popular. Quienes aprovechaban manifestaciones por el agro para exhibirse violentamente cuando la representación derechista era única siguen haciéndolo ahora, cobijados, además de por la gaviota, bajo una bandera verde que no tiene nada que ver con el ecologismo. Cuando la ‘derechita cobarde’ estaba sola las algaradas de sus elementos supuestamente incontrolados se producían a discreción. Ahora que hay presencia importante de la derechona valiente en las instituciones, una y otra compiten por alzarse con el preciado título de macho alfa político de la agroganadería. El resultado es la pugna que se va viendo y que vuelve a superar el límite entre legalidad y delincuencia. La culpa, ya sabemos, es de Garzón, de Sánchez… y también de Zapatero, por supuesto.

'Mal, sin paliativos', por Pablo Molina

El asalto de un puñado de manifestantes a las dependencias donde se desarrollaba el pleno del ayuntamiento de Lorca esta pasada semana es un despropósito que debe ser rechazado por todos los demócratas. Punto. No se puede poner una adversativa para disculpar unos hechos realmente graves, que jamás pudieron producirse. No se puede decir «estuvo mal, pero…». Estuvo mal y no hay nada más que añadir. O empezamos ya a defender la prevalencia del Estado de Derecho y el respeto a los usos democráticos sin mirar quién los vulnera o la calidad de nuestra convivencia política seguirá descendiendo a pasos agigantados.

Ya comenzó a degradarse gravemente con la irrupción de los movimientos ultraizquierdistas en la política, al socaire de la pavorosa crisis económica que se inició en 2007. Desde entonces hemos visto a grupúsculos más tarde convertidas en fuerzas parlamentarias organizando el hostigamiento a las sedes de un partido en plena jornada de reflexión, agrediendo a políticos de signo contrario, deslegitimando a las instituciones democráticas, amenazando con hacer caer nuestro régimen de libertades, orquestando espectáculos de señalamiento y acoso al más puro estilo mafioso cubano o rodeando el Congreso, edificio que no devastaron no porque voluntariamente se quedaran en los aledaños en señal de respeto, sino gracias a las vallas de seguridad desplegadas en la calle y los más de 200 agentes antidisturbios desplegados en el recinto.

La ultraizquierda podemita no puede señalar a los asaltantes del ayuntamiento de Lorca porque no tiene legitimidad moral para criticar algo que sus dirigentes llevan haciendo desde que irrumpieron en la escena pública, para desgracia de todos los españoles. Pero el que los izquierdistas no puedan dar lecciones de convivencia democrática no significa que los demás estén facultados para hacer lo mismo que ellos. Todo lo contrario.

Una obviedad: el origen del conflicto de los ganaderos de Lorca debe ser abordado desde presupuestos racionales, es decir, políticos. Los partidos no están para exacerbar los ánimos de los ciudadanos ni para orquestar venganzas contra los rivales utilizando la desesperación de un sector. Están para arreglar problemas y si no saben o no quieren deben ser expulsados de la vida pública.

Otra: la normativa para la instalación de explotaciones ganaderas en un término municipal es un asunto doméstico que puede y debe resolverse con tranquilidad, atendiendo a los intereses de unos y otros y escuchando a todas las partes. La industria ganadera es un valor importante en la economía de esa zona y un elemento que debería poder integrarse sin estridencias en un término municipal que es, además, el más extenso de España. Todos deberían asumir esa realidad y comprometerse a un diálogo constructivo para llegar a un acuerdo satisfactorio. Lo demás es renunciar a resolver los problemas de los ciudadanos, porque sale más rentable electoralmente utilizarlos en la permanente guerra de banderías entre unos y otros.

Los autores del asalto al ayuntamiento de Lorca se enfrentan a fuertes multas e incluso a penas de privación de libertad, aunque no es probable que las sentencias lleguen a tanto con buen criterio. En todo caso deben pagar por lo que hicieron y no cabe disculparlos por analogía acusando a los partidos de izquierdas de hacer lo mismo cada vez que tienen ocasión, como hemos visto sobradamente en las calles españolas en los últimos años. Precisamente porque son los usos habituales de la izquierda ultra, los demócratas tenemos que ser doblemente respetuosos con las instituciones y las reglas del juego, dos elementos que saltaron por los aires en Lorca esta semana para vergüenza de todos.