Hay días en los que uno no sabe por dónde empezar y no precisamente porque se quede en blanco, sino más bien al contrario, porque se aturulla ante el aluvión de situaciones que quisiera comentar y cuesta poner orden para expresarlas con sentido. Nuestros políticos nos tienen más que acostumbrados a que los veamos dar el cante, con sus tramas y sus dramas, propios de las mejores series televisivas del género, tipo House of cards. Que la realidad supera con creces a la ficción es una verdad como un templo. Las escandalosas historias que nos presentan en la pequeña o en la gran pantalla se quedan cortas ante los hechos que las inspiran. Afortunadamente, somos muchos los que, a pesar de los pesares, aún no hemos perdido la capacidad de sorprendernos ante tanto esperpento.

Cuando creemos que la fama que se han labrado a pulso nuestros representantes no puede caer más baja, descienden un peldaño más en su camino hacia la ridiculez y el desatino y nos someten a inesperados giros, propios de un espectacular capítulo de final de temporada, en versión española o, lo que es lo mismo, digna de las mejores viñetas de Ibañez sobre Mortadelo y Filemón. La historieta de cómic que nos ofrecieron el jueves en el Congreso de los Diputados es para enmarcarla y exponerla en el museo de los despropósitos, para que sus señorías lo visiten y se percaten, de una vez por todas, de que se alejan cada vez más de nuestro mundanal ruido, de nuestros verdaderos problemas y se encierran en un círculo al que le dan vueltas y vueltas, sin más objetivo que rotar sobre sí mismos.

Tendríamos que haberlo previsto, porque empezaron la semana advirtiéndonos de que lo suyo sigue siendo dar el cante, en el sentido más literal de la expresión. Porque no es cosa de elllos lo del subidón de la luz o el gasoil, lo del amenazante auge de la inflación, lo del descontrol de una pandemia que damos por desbocada y ante la que nos limitamos a deshojar los pétalos de mascarilla sí o mascarilla no. Lo auténticamente importante y fundamental, los pucherazos que merecen toda su ocupación, preocupación y concentración son los que se dan en un festival de música para elegir la canción que nos representará en la próxima edición de Eurovisión, donde no ganamos desde hace más de 50 años y tiene pinta de que pasarán al menos otros 50 para conseguirlo. Eso es por lo que velan y debaten en nuestras Cortes Generales, las que elaboran las leyes para la mejora de nuestra vida. Eso es lo que no les deja dormir, lo que les quita el sueño. Porque lo que merece la pena defender desde los escaños del Congreso es la nueva ‘Terra’ que pregonan las Tanxugueiras, en la que «no hay fronteras», mientras ellas mismas lo entonan en gallego, vasco y catalán, lo que haga falta, mientras no sea el castellano, que eso es la integración, aunque no la entendamos en la mayor parte del Estado español.

Nada nuevo, porque los mismos que defienden esa tierra sin fronteras en forma de canción, se ponen gallitos para preguntar qué hay de lo mío, cuando se trata de convalidar una ley como la de la reforma laboral, respaldada por sus principales afectados, sindicatos y empresarios, pero ante la que la clase política demuestra una vez más que ha perdido lo de tener clase. Se empeñan en barrer para casa y sacar tajada para aquellos que los votan en su tierra y que les otorgan poderes de una minoría mayoritaria o de una mayoría minoritaria, como ustedes gusten. Y lo digo tanto por los que respaldaron la reforma consensuada,bajo la promesa de que se les corresponderá con prebendas, como por los que se negaron a hacerlo, porque no participaron en el parto y reparto. ¿Integración o desintegración? A ver si nos aclaramos.

No se salva nadie del culebrón de la reforma laboral. Ni los traidores de UPN que dieron el cante a lo David Bisbal con su sí, pero no. Ni el despistado diputado del PP que se ha sumado a Alaska y Dinarama para buscar dónde está su error sin solución. Ni el PP, suplicando al más puro estilo Chanel, pidiendo el VAR y una repetición slow motion ( a cámara lenta) que les sirva para anular ese gol en propia meta o repetir el partido. Ni el Gobierno, que saca pecho al más puro estilo Delacroix de Rigoberta Bandini, en lugar de agachar la cabeza y admitir que su nueva mayoría es más falsa de lo que lo era Frankenstein. Así que Eurovisión no sé, pero el Grammy a la peor versión de nosotros mismos y el Oscar al mejor guión original en la categoría del despiste y entretenimiento nos los llevamos de calle.

Que mucho nos preocupa la tensión bélica en la frontera de Ucrania, mientras estamos imbuidos en nuestras propias guerras fratricidas, como las que se escenifican en nuestra Región, cuna de la fallida moción de censura, que puso al descubierto que la división entre los grandes es pecata minuta al lado de las batallas a pecho descubierto, otra vez al estilo Rigoberta, que mantienen los pequeños, como Ciudadanos, entonces, y los expulsados de Vox, ahora.

En el caso regional se trata, sobre todo, de una lucha de egos, pero si nos trasladamos a la escena local, seguimos con nuestro complejo de imperio venido a menos y quienes se quejan del escaso peso en la Administración de esta nuestra Comunidad, también lo hacen de lo contrario, cuando una concejala cartagenera como María Casajús, entra en el equipo de López Miras. Y, para más inri, a los partidos que despliegan la restitución de la provincia de Cartagena les sale un nuevo competidor. Será que hay que aprovechar el tirón de barrer para casa y el incremento de los apoyos a la biprovincialidad en nuestra comarca, que según una reciente encuesta de la plataforma 2es+, alcanzan el 58%, siete puntos más que hace ocho años. O eso dicen.

Vamos, que entre lo de sacar tajada y sacar pecho, nuestros diputados se mueven en una irrealidad de tetas y tetos. Perdonen la grosería de este último término, pero cabe señalar que los mexicanos quieren incluirlo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con el uso que llevan años dándole, que no es otro que el de una persona tonta, atolondrada o que adopta actitudes infantiles. Y algo de eso hay en toda esta historia. Como también lo hay del juego escatológico que practican nuestros políticos, esta vez en sentido figurado, cuando a la mínima oportunidad le hacen la rima del cinco al contrario. Aunque tiendo a pensar cada vez más que somos nosotros los tetos y las auténticas víctimas de sus versos y prosas.

Ruego me disculpen de nuevo, porque para nada es mi estilo ser tan soez, pero la política, entendida como la ciencia y la actividad encaminadas a mejorar la situación de las naciones, no se merece que la mancillen de esta manera. Y nada justifica ni apoyaré jamás la violencia de ningún tipo, como la que lleva a un grupo de personas a atentar contra las sedes y las bases de nuestra democracia, pero el malestar que degenera hacia los asaltos de la Asamblea Regional, hace 30 años, y del Ayuntamiento de Lorca, esta semana, tiene un origen que insisto que ni justifica ni excusa los actos violentos, pero que deben hacer reflexionar a los políticos que se supone que defienden nuestros intereses, los de los ciudadanos, sobre la idoneidad y las consecuencias de sus actos y sus decisiones. Y, sobre todo, sobre sus propias contradicciones. Porque mal ejemplo damos a las generaciones futuras, si los mismos que enarbolan la proclama del ‘no es no’ la transforman en cuanto su conveniencia lo requiere en un ‘no es sí’.

Lo que noto es que conforme pasa el tiempo, me cuesta más agacharme para jugar o para cualquier cosa. En fin, como cantaba Modestia Aparte, serán cosas de la edad. ¡Y qué más da!