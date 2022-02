Cuando ya creíamos que se había superado esa etapa de parir con la ayuda de las vecinas y con un poco de suerte con una partera en casa de la futura madre, resulta que nace una moda, y no es la de parir en una piscina (que ignoro si será beneficioso la merma de la gravedad para un parto, pero seguro que el cloro no lo es), sino a la de parir en el domicilio.

El juzgado de instrucción numero uno de Oviedo, en funciones de guardia, ordenó en el año 2019 (ante la decisión de la madre embarazada de 42 semana y dos días, de parir en su domicilio), su ingreso en el Hospital Universitario Central de Oviedo. Respondiendo así a la comunicación de los médicos que siguieron el control del embarazo que le comunicaron la existencia de riesgos para el feto si no se practicaba un parto inducido. Tuvo incluso que acudir la Policía Local al domicilio para convencer a la parturiente que era necesario acudir al hospital a fin de practicarle una cesárea, dado el riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina.

Ante esa resolución judicial, la madre no solo acudió en su momento al Servicio Asturiano de Salud, que le denegó la reclamación, sino también al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que confirmó la decisión del juez de guardia. Sin embargo, ahí no acaba la cosa, ya que la mujer ha decidió acudir al Tribunal Constitucional por entender que se le ha discriminado por razón de género, dada su condición de embarazada, a la hora de consentir o rechazar intervenciones en su esfera personal. Y este Tribunal, su Sala Segunda, ya que no existe doctrina para ello, ha decidido convocar un pleno de sus doce magistrados para resolver el recurso de amparo de esta mujer, visto el aumento creciente de los partos en domicilio particular, sin acudir a un hospital. Se trata de determinar qué derecho fundamental debe prevalecer. Si el derecho a la vida (artículo 15 de la Constitución Española) del nasciturus, o los derechos de auto determinación (artículos 158.4 en relación con el 29, ambos del Código Civil y 9.6 de la Ley 4/2002, de la autonomía del paciente), libertad ideológica (artículo 16 C.E.) y de intimidad personal y familiar de la madre (art. 18.1 CE).

El Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado, entendiendo que frente al derecho de la madre gestante a la autodeterminación sobre el lugar y modo en que quiere dar a luz, se ha de contraponer el derecho a la vida y salud del nasciturus, apreciando que deberían restringirse los derechos de la madre, ante la situación de grave e inminente riesgo que existía para la vida de la hija, que hacía inaplazable el ingreso urgente, en orden a garantizar la efectiva protección del derecho a la vida del nasciturus.

Independientemente de lo que resuelva el Constitucional, que tengo curiosidad por saber si prima el interés de la madre o del nasciturus (hasta ahora siempre había oído decir, que en caso de salvar la vida a la madre o al feto, sería éste el beneficiado, en casos extremos, por parte de la medicina), se me ocurre anticipar que una cosa es la primacía del parto natural sobre la práctica de una cesárea.

Y otra cosa es que pueda peligrar la vida o la salud de la madre o del ‘spes hominis’, en cuyo caso se practicará la cesárea con las garantías necesarias, que solo puede ofrecer un hospital. Si se aplica esta argumentación al caso de los partos en domicilio, la decisión del Tribunal Constitucional no será otra que el juez que estaba en funciones de guardia en Oviedo, el 24 de abril del 2019, hizo lo correcto al ordenar que se practicara la cesárea en el Hospital Universitario Central de Oviedo.