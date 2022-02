Sigo con mucho interés una tendencia que se está dando entre madres y padres de toda España que se están organizando para pedir un entorno seguro para los colegios de sus hijos y unos trayectos mas amables que permitan llegar a las familias al centro escolar sin tanto atosigamiento de coches, camiones, ruidos y peligros.

Recientemente, en Murcia, la asociación Bicibús del barrio del Carmen realizó una nueva acción reivindicativa y festiva llegando varias familias en bicicleta al cole y repartiendo flores a los sorprendidos viandantes que coincidían en el trayecto. El recorrido tenía la intención de reclamar un itinerario que no ponga tanto en riesgo la integridad de los menores entre el denso y agresivo tráfico urbano.

También hace unos meses los centros docentes de Mazarrón anunciaron que se aliaban con la Dirección General de Tráfico y su proyecto STARS, que pretende desarrollar campañas de fomento para el desplazamiento activo y sostenible, a pie y en bicicleta, de escolares y maestros.

Son solo un par de ejemplos locales de las muchas actividades que están forjando un movimiento de padres y madres por toda España con esa intención. También equipos directivos de centros escolares, numerosos ayuntamientos e incontables organizaciones ciudadanas se están sumando a este movimiento. Algunos municipios han acometido actuaciones para fomentar la autonomía de los niños en sus trayectos habituales al colegio, creando una red de itinerarios señalizados con puntos de encuentro, marcas en la acera, mejoras en el rebaje de los bordillos o en los pasos de peatones Incluso la Asociación Española de Pediatría ha lanzado una Proposición No de Ley para la conversión de los entornos escolares en áreas de protección de la salud de la infancia.

Ya entiendo que no es fácil adaptar los entornos de los centros escolares a una nueva movilidad y a un ambiente más sano para nuestros niños. El urbanismo de pueblos y ciudades sólo muy recientemente está prestando atención a estos planteamientos, por lo que la inmensa mayoría de los centros no se ubicaron con ningún criterio que permitiera espacios más amables, y tampoco el propio desarrollo urbano, el diseño de las vías de comunicación, de las calles y los edificios, han tenido apenas en cuenta estas necesidades. Me cuentan mis amigos arquitectos que ahora sí hay una cierta sensibilidad para los nuevos proyectos de centros docentes y para el desarrollo urbano en sus entornos, pero claro, son unos cuantos. Mientras tanto la gran mayoría de los centros escolares son junglas de asfalto, y a la práctica totalidad de todos ellos es imposible llegar andando o en bicicleta por itinerarios mínimamente decentes y seguros.

Tendríamos que reforzar muy mucho las tímidas y meritorias iniciativas que ya se están produciendo. Y lo debemos hacer pensando, además, que los entornos y los trayectos escolares más amables no sólo juegan a favor de la seguridad y la salud física de nuestros críos, sino también a favor de su educación y su percepción de un mundo más sostenible.