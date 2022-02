Con más de dos horas de partido y una desventaja de dos sets, Rafa Nadal estaba a un paso de perder un juego decisivo. Entonces los pronósticos de la inteligencia artificial solo le daban un 4% de probabilidades de ganar. En ese momento todos habríamos apagado la tele si no hubiera sido porque teníamos preparado ya el aperitivo. Es una prueba más de que las máquinas no saben nada de la vida.

Las estadísticas no entienden de sufrimiento, de emociones, de carácter, de milagros. Ese instante será estudiado en las escuelas de tenis del mundo entero en busca del secreto de Nadal, con la intuición de que si lo encontramos podríamos ser lo que soñamos. Yo también utilicé esta semana a Nadal en mi primera clase de Redacción Periodística. Me valía para mostrar a los alumnos lo que es una noticia, pero también lo que es un hombre, como si Nadal fuera la encarnación del famoso poema If, de Rudyard Kipling. «Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso /y tratar a esos dos impostores de la misma manera…».

Les dije que creía conocer el secreto, o al menos uno de ellos: Nadal gana porque siempre, se enfrente contra quien se enfrente, se considera inferior. Ya sea el contrincante el número uno o el cien, él sabe que lo raro es ganar. Hay humildad en su actitud, por supuesto, pero también astucia. El desprecio a la inteligencia artificial de quien conoce de una forma natural que en el tenis el tiempo se detiene en cada golpe y que en los momentos decisivos te deja solo contra ti mismo.

Entonces tú eres tu peor enemigo. Ya no juegas contra nadie, sino contra tus fantasmas. En esos instantes, el resto de tenistas multiplican sus adversarios al otro lado de la red. Él, sin embargo, parece haberlos expulsado a todos. Aunque pueda parecer absurdo, a Nadal la victoria le coge por sorpresa. Si nos fijamos en la mayoría de facetas del juego, él sale perdiendo en la comparación con Federer o Djokovic.

De ahí que sea, de los tres, el que menos partidos ha ganado e incluso el que menos trofeos tiene. Evidentemente, los tres comparten todos los rasgos de los grandes campeones, pero debe haber algo que distinga a Nadal, lo que hace que aunque pierda muchos puntos, siempre gane las grandes batallas. Yo creo que a diferencia de los otros dos, triunfar no forma parte de su carácter. Federer gana por el propio impulso de la belleza de sus movimientos, pero lo bello es frágil. Djokovic gana por la furia de su ambición, pero la ambición es incontrolable. A ambos los he visto temblar en la línea de saque cuando han visto la gloria delante, porque la gloria da miedo.

Nadal no conoce ese miedo porque sabe que la gloria de verdad no está delante, sino detrás, cuando no te atreves a merecerla. La otra gloria es tan engañosa como la inteligencia artificial.