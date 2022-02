Desde aquel 2002 en la que Rosa López alcanzó un 85% del share por la descomunal inversión que TVE hizo para promocionar a los triunfitos, poco o nada nos importa Eurovisión si no conlleva una polémica de órdago. A pesar de ser el programa más longevo, por lo que ostenta un récord Guiness, me da que a los nacidos a partir de los 80 no les quita el sueño quedarse frente al televisor una noche de sábado para ver en lo que se ha convertido un evento propulsor de la música pop, que un 1965 nos brindó el lujo de conocer a la preciosa France Gall.

La dulce voz nos enamoró con el tema «poupée de cire, poupée de son» Que no falta en ninguna de mis sesiones, os diré. O ese La La La que en 1968 interpretó la excesiva Massiel, y con el premio bajo el brazo hizo creer la artista a una generación, que existía la posibilidad de un ascenso sociocultural a golpe de minifalda que iba más allá de la poco apaciguadora expresión «pan, fútbol y toros» Abriendo una puerta que dejaba entrever que el futuro mostraba valores muy diferentes, sueños de transición. Todos los bulos sobre Chanel y el Benidorm Fest, desmentidos Pero que nos gusta un rasgarse las vestiduras mucho, también te lo digo, hermana, que hablen de uno aunque sea mal. Nadie puso el grito en el cielo cuando una artistaza del nivel de Remedios Amaya volvió de Múnich devorada por el trato, y a todos nos hizo mucha gracia que un friki aporreando una guitarra de juguete interpretase el Chiki Chiki riéndose del talento musical que hay en este país con su crusaito y su brikidans. Y de nuevo la polémica, todo el mundo conoce a gente que a su vez conoce a gente que tiene un cargo a dedo en RTVE; eso debería ser, en un país decente, la verdadera preocupación. Y no si se ha amañado un concurso que, a fin de cuentas, en cifras, cuesta lo mismo que cualquier capítulo de las series que emite. Pero necesitamos carnaza, y esta vez, creo que se nos ha ido de las manos. Que una chica, tras ganar el concurso haya tenido que borrar sus redes sociales y tenga miedo de salir a la calle, me parece escandaloso. Flaco favor le ha hecho la televisión pública convirtiéndola en forzosa candidata impopular. Nadie ha reparado en el esfuerzo que debe suponer cantar y bailar a la vez, o en que lleve veinte años luchando como tantos otros artistas que, bajo la bandera de la humildad, son pilar fundamental que sostiene la cultura. Y creerme a los que os sorprende lo de Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo que la mayoría de canciones que adoptamos como himnos, no están sacadas de un poemario de Neruda. No, eurofan repentino, no hay nada que justifique una opinión violenta si causa dolor innecesario.