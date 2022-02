Decía un amigo que Lorca era Macondo, maravillado por la serie de cosas extrañas y fantásticas que trascendían a la prensa nacional, como el caso de una mujer que denunció a su marido porque no la dejaba ver Cristal. Aunque yo me reía con él por la evidente exageración que sucedía en una sobremesa tranquila tras una cena, no dejaba de engancharme la idea de que mi ciudad fuera un trasunto de la capital de realismo mágico. Al fin y al cabo, si pasaba, como pasa, que una bella, aunque no fuera Fernanda de Carpio, es paseada a hombros, portada en una litera, aunque no fueran los portadores disfrazados de beduinos, puede pasar cualquier cosa en un sitio donde yo sé a ciencia cierta que, en el pasado lejano, se habían intercambiado tiros entre miradores de la Corredera en plena procesión de Viernes Santo por pasiones que no eran teológicas.

Lo bueno de Macondo es que pasan cosas malas y buenas y están escritas en tinta y no salen de las páginas del libro salvo para ir a tu cabeza.

Lo malo de Lorca es que, a veces, pasan cosas malas, que no salen de un libro pero te ponen en portada de la realidad, como ayer, que muestra lo peor, y te deja tan desolado que no sabes por donde empezar. Uno de los protagonistas es un empresario, un emprendedor, con todas las letras, de los que de verdad empiezan en un sitio humilde, que ha conseguido depurar un producto, el queso de cabra. En un mundo de táblets, móviles, innovación, sacarle punta al queso de cabra y ser reconocido como el mejor de tu sector en el mundo tiene su mérito, con una industriosidad que alabaría la mismísima matriarca de los Buendía. Esta mañana se ha declarado responsable frente a los medios y lo único que ha podido alegar, aparte de su vergüenza, ha sido su pérdida de juicio por intoxicación de desinformación. ¿Cómo le tendrán que haber puesto la cabeza al hombre para que su empeño se haya convertido en ira y su empuje en empellones? No tengo el gusto de conocerlo pero le supongo un cierto conocimiento del mundo y que en cualquier parte del mundo empujar a un policia, por ejemplo, te causa problemas. No estoy blanqueando lo que ha hecho, intento comprenderlo, entender no es justificar, al mismo tiempo que afirmo que deberá pagar su responsabilidad con todo el peso que la ley ponga encima de él. Él también lo sabe. También, como empresario, debería haber sabido que las informaciones se contrastan. Con haber preguntado al ayuntamiento de Lorca qué pasaba con eso que iban diciendo estoy seguro de que alguien le habría explicado que cualquier endurecimiento de la ordenanza pactada venía obligada por los informes de también obligado cumplimiento, entre ellos los de la Comunidad Autónoma. Vamos, que el ayuntamiento de Lorca, como todos, tenía que cumplir la ley, la autonómica y la nacional, aparte de honrar los pactos. La ley de obligado cumplimiento modifica esos pactos. Y que las explotaciones actuales estaban a salvo. Quien no diga eso y se esconda en circunloquios que hacen como que el Ayuntamiento no ha dialogado falta a la verdad, porque intenta esconder, también, su responsabilidad en el ajuste legal de lo pactado.

Esparcir bulos jugando con el pan de la gente solo es muestra de la catadura de quien eso hace para conseguir el poder. Aquí se ha conseguido, hasta el punto de conducir a una turba a considerar factible atacar una institución, elegida democráticamente por todos, que estaba tomando una decisión. Alentar un ataque a quienes nos representan sabemos, por nuestra historia, que es el inicio de un camino cuesta abajo que dirige directamente a una ciénaga donde nos perderemos. A ese carro hay que ponerle freno y para eso también es necesario condenar la violencia, de manera tal que nada de lo que digas después pueda leerse como justificación de la que has condenado previamente. Estaría bien que el protagonista nos diera un mapa claro de dónde han venido esas desinformaciones, con nombre y apellidos, y que no cayera en terreno baldío su vergüenza para así saber que los partidos condenados a esparcir odio para conseguir poder no deberían tener una segunda oportunidad en esta tierra. En nuestra mano, en nuestro voto, está que eso así sea.