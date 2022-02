Es lunes, estoy leyendo La Opinión y me llaman la atención dos titulares: «Abusa sexualmente de su nieta en Murcia desde que tenía siete años y hasta los doce», y «Me llamaba gorda inservible y me obligaba a tener sexo cuando le apetecía».

El primero de estos titulares se refiere a un hecho ocurrido en Murcia, donde un depravado abusaba de su nieta. El segundo, a una noticia ocurrida en Valencia, donde un hombre había cosificado a su mujer, porque para él solo era un elemento para satisfacer sus más bajas necesidades.

Inevitable reflexionar sobre las razones que un ser humano pueda tener para llegar a tanta aberración. E inevitable sentir perplejidad ante algunas decisiones judiciales capaces de desconcertar, y escandalizar también. Porque mientras que, en el caso de Valencia, la Fiscalía pide para el maltratador de su mujer una pena que asciende a los catorce años de prisión «por los delitos de agresión sexual, maltrato psicológico habitual, amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y un delito continuado de vejaciones injustas», aquí, el sujeto que abusaba de su nieta no entra en prisión porque el asunto se despacha con la suspensión de los dos años de la pena privativa de libertad con que había sido condenado por parte de la Audiencia Provincial, con la condición de que el individuo no delinca durante el próximo lustro y con la obligación, también, de «entregar a su víctima la cantidad de 6.000 euros en concepto de daños morales por lo que hizo».

Asimismo, al parecer, 6.000 euros son suficientes para arreglar eso de «daños morales por lo que hizo», a una niña de siete años [la violencia sobre ella se produjo desde que tenía siete años hasta los doce], que ha estado sometida a tratamiento psicológico, y que nos tememos arrastre la visión de su abuelo abusando de ella por el resto de su vida.

Y es que, además de la atenuante de confesión, «el tribunal tiene en cuenta las dilaciones indebidas del proceso [hace una década que empezaron los abusos] y la reparación parcial del daño, puesto que el sexagenario ya ha entregado a su nieta una parte del dinero en concepto de indemnización».

¿De verdad el lenguaje jurista ha de ser tan frío, tan alejado del reflejo de algún sentimiento? ¿Reparación parcial del daño, con menos de 6.000 euros, y sin tener que entrar en la cárcel? Porque sí, se le suspende la pena privativa de libertad con la única condición de que no delinca durante el próximo lustro. Y con esto es suficiente.

Y ahí queda una chica, con el recuerdo de aquellos terribles años de su vida, y seguramente viendo a ese degenerado al que ella llamaba abuelo.

En el 2014, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, perturbaba al personal diciendo aquello de que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está «pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador», y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción. Sí, se refería a la imposibilidad de juzgar a grandes defraudadores, pero esto ya daba una idea de lo que podemos esperar de la Justicia en nuestro país, en algunos casos.

Desde el punto de vista ético y jurídico, la Justicia «es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia».

Leo esto atentamente, y no percibo, entre otras cosas, que en la sentencia del individuo que abuso de su nieta (insisto, una niña de siete años), se respete «la voluntad constante de dar a cada uno lo suyo».

Sinceramente, a mí no me lo parece. No veo reflejada esa voluntad.