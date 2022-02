Cada día me duele algo diferente. Es tan curioso esto que me pregunto cómo he estado tanto tiempo sin conocer tantos recodos de mi cuerpo. Supongo que a la edad he de sumar que me he quedado algo floja. Aunque para qué echar la culpa a lo mismo. Ya saben que no soy mujer de esconder mi edad sino de todo lo contrario. Me encanta pronunciarla y alegrarme de haber llegado tan lejos. En petit comité sepan que, de mi generación familiar, soy la que más años ha cumplido y por una vez que soy algo más, no lo voy a esconder. Hay familias que cuentan entre sus seres con personas de mucha edad, incluso centenarias y eso siempre lo he envidiado. Mi familia es corta de edad, que no de otras muchas y preciosas cosas. Así que aquí me encuentro, después de apagar enero, esperando que febrero florezca como una flor de almendro y con un año más para mí entre los pliegues de su hoja de calendario. Me encanta febrero, a pesar de que nunca fue muy bueno. Febrero el de sus luces y sus sombras, pero mi mes favorito. El que me vio nacer y el que me regaló tu adiós.

Vamos, febrero, respira, que empiezas.