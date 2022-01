No sé muy bien cómo saludar a los compañeros de trabajo, amigos y resto de conocidos. A estas alturas de la pandemia, con todos vacunados y cuando conozco a más gente que ha pasado la covid que la que no la ha sufrido aún, me surgen todos los días dudas de si debo subir el brazo en la distancia, chocar los nudillos, dar la mano, soltar dos besos o, directamente, un achuchón de esos por los que no pasa el aire.

Aún no lo tengo muy claro, pero la verdad es que siendo mujer lo tengo mucho más fácil a la hora de acertar. Haga lo que haga, por ahora, nadie me ha expresado su descontento. Cuando después de tantos días de distancia obligada me ha salido un abrazo espontáneo nadie me ha dejado con los brazos abiertos o con el beso en la boca. Y digo siendo mujer, porque si fuera un señor cercano a los cincuenta me cuidaría mucho de acercarme más de lo debido. Tal y como están las cosas me estaría jugando mi honor, mi prestigio y me reputación.

Y aun a costa de arriesgarme a ser quemada en la hoguera femenina, diré que corren tiempos difíciles para ser hombre, lo que conlleva que lo sean aún más difíciles para ser mujer, atrapada en costumbres pasadas y atónita ante actuales imposiciones inútiles. Pensaba yo que haber pasado veinte años de mi carrera profesional desarrollando un trabajo cien por cien masculino me daba algún título de credibilidad en estos asuntos. Pues resulta que no y cada vez que saco el tema me llueven las flechas envenenadas.

Pero ahí va.

Cuando el mundo era mundo, es decir, cuando no era necesario iniciar una reunión diciendo «buenos días a todas y a todos», cada uno desempeñaba un papel que estaba claro y definido. Por tanto, claro era el problema a solucionar. La mayoría de los hombres vivían muy cómodos en un mundo machista, egoísta y desigual. Hoy el mundo cambia, los hombres están cambiando, pero las mujeres también, en algunos casos a posturas extremas, inútiles y tan desiguales como lo eran (y en varios casos lo siguen siendo) las masculinas. Lo que ha añadido otro problema a solucionar a la situación. Problema que antes no existía.

Y mientras el péndulo va de un extremo a otro, con la esperanza de que termine encontrando el equilibrio, las mujeres estamos logrado cuotas de empoderamiento en todos los aspectos de la vida. Unas las necesitábamos y otras no valen para nada. Así que mientras que esta situación se aclara yo sigo adelantándome a la situación y soltando besos cuando la situación lo requiere a todos y...