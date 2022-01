No a la guerra. No me puedo creer que se esté hablando de la posibilidad de una guerra en Ucrania con participación de la OTAN contra Rusia. ¿Será posible que los políticos no sean capaces de buscar una fórmula que evite que los europeos nos pongamos a matarnos los unos a los otros? ¿Es que van a disparar cañones y cohetes contra las ciudades y sus habitantes? Qué asco de guerras y de quien las provoca. Estamos como en la Edad Media, y como antes, y como después.

Fútbol. Un amigo me llama por teléfono y me dice: ‘El Cartagena ganó otra vez. Ya está el 7º en la clasificación, a punto de llegar a los puestos de play off. ¡Es genial!’, y yo respondo: ¡Genial del todo!’ (A ver si saben ustedes de dónde es este amigo mío y de dónde soy yo). Consiga. En una emisora de radio le están haciendo una entrevista a Fernández Mañueco, líder del PP en Castilla León, que se presenta como número 1 en las listas para las elecciones regionales que son en febrero. Observo que todo el tiempo y a cualquier pregunta que se le haga, él solo ataca a Pedro Sánchez y no habla para nada de sus contrincantes en aquella Comunidad. Es lo mismo que hizo Isabel Ayuso en Madrid. Era ella contra Sánchez, y, como le fue bien, se ve que allí van a hacer los mismo. Es un sistema curioso. Por cierto, que aquí, en nuestra Región, hacen lo mismo. Será una consigna nacional. Digo yo, en mi ignorancia. Buen corazón. Un hombre le está hablando a una mujer, ambos mayores, en una terraza de un bar donde está desayunando: ‘Ya hemos cobrado la pensión. Nos han ingresado también ‘la paguica’ y la subida de este año. Ya ves, me ha dado un poco de cosa porque a nosotros no nos hace falta la subida y hay otros que cobran muy poco’. Ella dice: ‘Si es que ahora no viajamos, apenas salimos y gastamos muy poco, con el follón este de la covid. Serie. Como ya escribí aquí, he estado viendo la cuarta temporada de El Marginal, la serie argentina, que está muy bien hecha, pero que a veces se pone realmente desagradable y dura como el pedernal, al estar ambientada en una cárcel argentina bastante asquerosa. Es de esas que ponen al principio de los capítulos la colección completa de avisos ’18 años, violencia, desnudos, sexo, sexo con violencia, abusos, asesinatos, suicidios, etc.’ Lo cierto es que el primer capítulo es el peor en cuanto a esas escenas, y que luego hay de todo también, pero en menores dosis. Lo cierto es que, quitando esas ‘pequeñeces’ la serie es muy buena, aunque hay que tener estómago para verla. Es una acción muy fea. En la calle Santa Teresa de Murcia ciudad, un hombre y una mujer, de alrededor de 50 años, discuten a gritos. Es mediodía. Él la increpa ‘¡No se abren los cajones y se cogen cosas cuando alguien se ha muerto y está allí de cuerpo presente! ¡No se lleva uno un reloj! ¡Eso está muy feo!’ Ella dice algo que no puedo escuchar bien. (Todo el que pasa por allí, que es bastante gente, se queda mirándolos, pero él sigue gritando del mismo modo: ‘¡No se hace eso, no se hace eso con el muerto allí delante!’). Precavida. No sé si habrán visto usted la película Volver de Pedro Almodóvar. En ella hay una secuencia en la que ha fallecido la tía de Penélope Cruz y esta llega a la casa del pueblo donde están ya las vecinas rezando y llorando. Una de ellas, interpretada por Blanca Portillo, le dice: ‘No te preocupes que he recogido yo todas las joyas y las cosas de valor, antes de que las vecinas llegaran abriendo cajones’. Buena noticia. Este año se han creado 840.000 empleos nuevos. Ahora solo falta que no sean precarios y que estén bien pagados. La noticia del año Llego al kiosco a recoger mis periódicos, el jueves y, como siempre, le echo una mirada a las portadas de las revistas. En todas, se muestra el mismo tema con la foto correspondiente. La separación de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. Y los titulares son de provocar la lágrima, la pena más grande. En fin.