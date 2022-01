¿No es este el hijo de José?... Lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

Jesús acaba de realizar la lectura del profeta Isaías en la sinagoga de Nazareth donde se anuncia la buena noticia a los pobres y la liberación de los oprimidos, pero deliberadamente ha omitido el final de la misma, donde se vincula esta liberación con la venganza de Dios. Acto seguido se muestra como un profeta: «Hoy se ha cumplido esta palabra». Su fama ya le precede y sus paisanos esperan de él los mismos signos que ha realizado en Cafarnaum, un pueblo cercano donde sanó a muchos enfermos y los liberó de la opresión. Pero Jesús se niega a reducir su anuncio a lo meramente utilitario. Su propuesta es radicalmente política: las sanaciones y los exorcismos son la prueba de que la liberación de los oprimidos es la clave de comprensión del Reino de Dios, un reino de justicia en primer lugar. En la sinagoga no quieren saber nada de política, como tantos cristianos hoy, confundiendo el partidismo con la política. Quieren recibir los beneficios de contar con un profeta, un taumaturgo, un exorcista, pero no quieren asumir las consecuencias.

Jesús habla en sus actos y estos están encaminados a poner las bases para una nueva forma de estar en el mundo, una forma plenamente humana de existencia, donde los pobres no sufren carencias básicas y a nadie sobra lo que a otros falta. Sus actos pretenden construir otro mundo, un mundo organizado por el servicio y no por el poder que oprime.

Ese mundo no vendrá de la mano de una conversión de los poderosos, sino de la transformación de los oprimidos que deben ser conscientes de que su obediencia es la causa última de su postración. Por eso, Jesús libera a los poseídos por un demonio llamado Legión, signo patente de los males que la situación de dominio genera en la población; sana a los que por carencias en la infancia están impedidos: tullidos, ciegos o sordos; limpia a quienes están sumidos en la miseria que la ausencia de higiene produce. Jesús restaura el mal social y lo asocia al proyecto del Reino de Dios, un proyecto sagradamente político, una verdadera teología política, una teología anti-imperial.

Llegados a este punto, los paisanos de Jesús ya han tenido bastante. Quieren los beneficios del proyecto, pero no el compromiso que conlleva; se frotan las manos ante la presencia de su vecino más insigne, capaz de hacer aquellos signos portentosos, pero no quieren oír hablar de política. El alboroto llega hasta el punto de que lo llevan a despeñarlo. Saben que si siguen escuchándolo serán cómplices de un grave delito, el de lesa majestad. Jesús no hace aquello movido únicamente por amor al pueblo, lo hace para cumplir con la voluntad divina expresada en la lectura leída e interpretada por él. Las consecuencias son muy gravosas para quien quiera seguirle, solo quienes nada tienen que perder lo harán, abandonando casas, tierra y familias. El evangelio político del Reino es exigente hasta el extremo de exigir la renuncia a uno mismo. Sin embargo, esta renuncia es la clave de la verdadera libertad que permite abrirse paso entre los peligros y seguir el propio camino.