Rusia y la OTAN están a punto de mandar al cementerio a miles de jóvenes soldados y destrozarnos la economía y las esperanzas de crecimiento y bienestar a todos los europeos simplemente por ver quién la tiene más larga (el área de influencia geoestratégica).

Es un verdadero disparate. Por mi parte creo que tengo suficientes lecturas hechas, análisis interiorizados y un cierto estilo de escritura como para dedicar esta columna a hacer un repaso más fino de las razones y las consecuencias de la crisis militar en el este de Europa. Pero no me da la gana. Lo único que me sale del alma y guía mis dedos a velocidad relámpago por el teclado del ordenador es la necesidad de mandar a la mierda, con perdón, a todos estos mercachifles. Comerciantes de la muerte, traficantes legales e ilegales de destrucción y armas, machirulos de uno y otro bando, estrategas del odio, asesinos con vestiduras institucionales, que parecen ser incapaces de conseguir que las disputas se resuelvan con la diplomacia.

Esta mañana oía en la radio las noticias de la escalada bélica mientras preparaba el uniforme del cole de mis niñas y decidía si el bocata se lo iba a hacer de jamón o de chorizo. Yo veo estas cosas del día a día como actos trascendentes de amor a la vida y me pregunto, ¿con qué derecho esta gente se permite interferir en mi cotidianeidad, en mi felicidad y en la de los míos, en el futuro de mis crías y en sus esperanzas? ¿es que están locos y nos quieren volver a los demás locos?

Seguro que estoy pareciendo en esta columna particularmente ingenuo y buenista. Pues me parece muy bien, me lo apunto y lo admito. Y anoten en mi particular bolsa de ingenuidad, buenismo y demagogia estas reflexiones: ¿cuánto llevará gastado Rusia en la movilización de cien mil hombres, tanques, aviones y barcos y cuántas vacunas de la covid se financiarían con ese gasto? ¿Cuánto valen las armas y el material bélico que los occidentales estamos moviendo hacia Ucrania y cuánto las fragatas, los misiles, los aviones, los drones y las municiones que allí se están concentrando y cuántos años de pago de las pensiones financiaríamos con ello? Es una indecente locura.

Y apunten otro buenismo máximo de mi parte: Yo me niego a aceptar que la guerra sea consustancial con el ser humano. Ni mi familia, ni yo, ni mis amigos, ni todos ustedes que esto están leyendo somos los culpables de las guerras.

Es la avaricia de unos cuantos, el ansia de poder de los que ya son poderosos, un orden económico y de dependencias mundial que da asco, una historia que nos lastra a los que no protagonizamos la historia, en el fondo una democracia incompleta y falsaria supeditada a todo tipo de intereses ajenos a la ciudadanía, la que tiene la culpa de las guerras. Y lo malo es que todo esto es muy difícil cambiarlo.