Lo que está haciendo López Miras con nuestros centros educativos no tiene nombre. O sí: abandono. Pero no es algo nuevo. Desde que comenzó la pandemia ha ido encadenando desastre tras desastre en la gestión educativa, colocando a nuestro alumnado en una situación muy compleja. Y es que todos los desatinos políticos tienen consecuencias y, en este caso, pueden ser fatales, pues hablamos de la formación de una generación entera a la que no paran de ponerle palos en las ruedas.

Primero fue la semipresencialidad. Todo un curso perdiendo de uno a tres días de clase semanales habiendo recibido dinero del Gobierno de España para evitarlo. Después, decidieron no reducir las ratios en las aulas, como han hecho otros Gobiernos autonómicos, cercenando la posibilidad de implementar medidas de apoyo al alumnado que más sufrió las consecuencias de perder un reguero de horas lectivas, y con esto la motivación, en el último año y medio escolar. Más tarde, despidieron a los 1500 docentes de refuerzo Covid, que fueron un pilar fundamental para sobrellevar la enorme carga de trabajo de los centros en esta difícil situación. Y ahora, en plena sexta ola, donde se cuentan por miles los murcianos y murcianas contagiados al día, han decidido ejecutar una infame huelga de brazos caídos, dejando a los centros huérfanos de recursos y de protección. Y esto no solo constituye una irresponsabilidad infinita del Gobierno regional, sino que supone en sí misma una temeridad y una falta de escrúpulos nunca antes vista por un presidente autonómico. Ni siquiera Ayuso, poco conocida por su sensibilidad en estos menesteres, ha tenido la cara tan dura de no gastar ni un solo euro de los que sigue enviando el Gobierno de Pedro Sánchez en reforzar las plantillas docentes en sus centros. Desde el PSRM liderado por Pepe Vélez llevamos semanas exigiendo aquello que ya pedíamos al inicio del curso, y que hoy es evidentemente más que necesario: la contratación de los 1500 docentes de refuerzo Covid malintencionadamente despedidos, el aumento de los servicios de limpieza de los centros, la adquisición de medidores de CO2 y filtros Hepa para las aulas, y todas aquellas medidas que permitan hacer de los centros entornos seguros. Y dos cosas, ahora más que nunca, especialmente importantes: la sustitución inmediata de los docentes y personal de administración y servicios con baja médica o en aislamiento, y la realización de cribados en todos los centros de la Región para identificar posibles casos asintomáticos y evitar nuevos brotes, como el del colegio Mariano Aroca, que la semana pasada tuvo que enviar a casa en un solo día a más de doscientos escolares. Es inadmisible que esto siga sin hacerse, que no hayan aprovechado las navidades para organizar con diligencia la vuelta al cole en este segundo trimestre, pero lo es más aún que sigan haciendo oídos sordos ante tal despropósito que, lejos de aminorar, cada día aumenta. Hay más de mil docentes de baja y muchas de esas plazas siguen hoy sin cubrir. Los equipos directivos no dan abasto para organizar sus centros y son muchos los grupos de alumnos y alumnas que están sufriendo esta ausencia de profesorado. La situación es insostenible, se han sobrepasado todas las líneas rojas. Llueve sobre mojado en las aulas de la Región, y López Miras debe arremangarse de una vez y ejercer su trabajo. De no hacerlo, este lastre social pesará siempre sobre sus espaldas.