En los relatos de superhéroes, tan en boga actualmente en el cine y en las series, es una constante la figura del malo malísimo, auténtica némesis del héroe y amenaza global para la humanidad. Es una forma infantil de personalizar el desafío al orden al que sabemos atenernos porque lo conocemos. Lo mismo que a los niños no se les deben dar alimentos de difícil asimilación, también a las mentes infantilizadas hay que aleccionarlas con esos relatos simplistas para evitarles pesadas digestiones intelectuales. El malo tiene a su servicio una organización (Spectra, pongamos por caso) a través de la cual y derrochando astucia puede ser capaz de sumir en el caos al mundo entero. Putin es el Joker actual —o Lex Luthor, o el Doctor No— y el Estado ruso ocupa el lugar de Spectra. Putin no es un patriota, es un supervillano que si aparenta buscar la grandeza de Rusia no lo hace para mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas sino para amenazar más eficazmente a Occidente. Últimamente anda buscando un protagonismo para Rusia en el mundo muy por encima de su capacidad económica —el PIB de Rusia solo es ligeramente superior al de España—persiguiendo con ello incrementar su propio poder. Cual nuevo zar de la Rusia imperial, el antiguo jefe del KGB ha laminado a todo ciudadano que pueda llegar a ser un obstáculo a su ansia de dominio, ya sean opositores políticos —Alekséy Navalny— o empresarios —Mijaíl Jodorkovski— con riqueza suficiente para hacerle sombra, así como periodistas —como Anna Politkóvskaya— que puedan informar a los orgullosos ciudadanos rusos de los trapos sucios del Joker y Spectra. La amenaza de invasión de Ucrania, que Biden da por segura, viene a ser la última jugada del Joker para desestabilizar a Occidente. Disculpen la infantilización del relato.