Jesús va a la sinagoga de su pueblo en el día festivo del sábado, cuando se reúne la comunidad y lee la Escritura. Se trata de un episodio que Lucas nos cuenta con absoluta maestría. Entra en la sinagoga, le ofrecen el rollo del profeta Isaías, lo despliega hasta encontrar el capítulo 61 y lee: «El Señor me ha ungido para dar la Buena Noticia a los pobres, proclamar la libertad de los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Deja el rollo y lo comenta: «Hoy se ha cumplido esta Escritura». No hay más que hablar, él es el enviado prometido para liberar al pueblo y proclamar la Buena Noticia de que Dios está con los oprimidos. Este es el proyecto vital de Jesús, es el contenido del «programa político» llamado Reino de Dios.

El episodio de la sinagoga de Nazaret está situado justo tras los dos episodios preparatorios: el bautismo y las tentaciones en el desierto. Si en el bautismo da comienzo la vida pública de Jesús, en las tentaciones Jesús vuelve la vida oculta en el desierto, en soledad. Se trata del relato de un rito de iniciación en el que el neófito, tras ser iluminado debe asimilar la experiencia vivida. En el desierto se pone a prueba su misión y le asaltan las tentaciones: del poder, de las riquezas y la soberbia.

El resultado de aquel tiempo en el desierto, un periodo que debió ser largo, es la confianza absoluta en su misión, de ahí que vaya a su pueblo y dé comienzo en su sinagoga la epopeya más hermosa de la historia humana. O, al menos, así es como Lucas, el mejor redactor del Nuevo Testamento, nos lo ha contado con un arte especial para relatar a Jesús de Nazaret.

La experiencia del desierto marcó definitivamente a Jesús hasta el punto de ser capaz de reinterpretar la voluntad de Dios. Lo vemos nítidamente si cotejamos el texto original del profeta Isaías y lo que Jesús leyó.

Si tomamos cualquier Biblia y nos vamos al capítulo 61 del profeta Isaías, lo que lee Jesús corresponde al versículo 1 al completo y justo la mitad del versículo 2. El versículo 2 completo dice: «para proclamar el año de gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran».

Jesús no ha leído hasta el final el versículo, ha eliminado la mención a la venganza de Dios. Él no ha sido ungido para vengar a nadie, sino para restaurar la voluntad amorosa de Dios. Isaías pudo hacer esa lectura en clave de satisfacción o represalia; Jesús no lo entiende así y reinterpreta la voluntad divina en función de su experiencia tras el desierto. El mensaje de Jesús no llevará incluido el odio o la revancha. Solo el amor y la misericordia que incluyen entregar la propia vida.

La revolución de Jesús es de tal naturaleza que no conlleva ejercer violencia contra otros sino asumir en uno mismo la violencia imprescindible para la transformación de la injusticia, para crear un mundo distinto.