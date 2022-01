No mucha gente que haya leído los libros o visto las películas de El Señor de los Anillos tiene conciencia de que la fantásticas y amenas historias imaginadas por J.R. Tolkien, profesor de literatura de en la Universidad de Oxford y de inglés en la de Merton, no son otra cosa que fábulas inspiradas en la situación geopolítica de una Europa occidental arrasada por el nazismo y el comunismo en su versión estalinista. Los ingenuos y amables ‘hobbits’, desprevenidos habitantes de la comarca, no son otra cosa que avatares de los aldeanos que pueblan las idílicas ‘shire’ o comarcas del centro de Inglaterra. Por otra parte, Mordor y sus ejércitos de orcos al servicio de Sauron, que es un trasunto de Iosef Stalin, representan nada menos que las amenazantes hordas militares al servicio de las ideologías autoritarias, siempre buscando dominar y finalmente esclavizar a los pacíficos habitantes del mundo occidental de raíces cristianas, no por casualidad Tolkien era un furibundo católico creyente y practicante. Nada en el pasado reciente nos induciería a pensar que, después de la victoria de las democracias sobre el comunismo, estaríamos de nuevo, tres décadas más tarde, amenazados por un ejército de orcos al servicio de un nuevo Sauron, esta vez con el literario apelativo de Vladimir Putin.

LOS ANILLOS DEL PODER. Pero si estamos en estas ahora, temiendo un enfrentamiento inesperado de las pacíficas democracias occidentales frente a un dictador belicista como Putin es porque a la gente normal, preocupada solo por su vida y su hacienda, y beneficiaria de las libertades y derechos individuales tan penosamente ganados en los campos de batalla de Europa y el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, se le olvida a menudo que mantener la normalidad del mundo democrático exige tratar como lo que son, perversos enemigos, a esta pandilla de dictadores sociópatas cuya sed de poder no conoce límites, al igual que en las fantasías de Tolkien y sus anillos de poder. Se nos olvida una y otra vez desde que la Ilustración renacentista iluminó el mundo con sus ideas y la filosofía política liberal y allanó el camino para la rebelión de los individuos frente al absolutismo del Antiguo Régimen y el alumbramiento de las democracias, bajo el impulso y dirección de las élites burguesas. Todo eso ocurrió mayormente en el Siglo XIX, con el glorioso precedente de la Revolución Francesa, en la que rodaron a discreción las cabezas de reyes y nobles para regocijo de la muchedumbre insurrecta. En el siglo XX, la nefasta resolución de los tratados de paz firmados al final de la Primera Gran Guerra, en la que la ceguera de los vencedores arruinó el futuro de las naciones derrotadas, sembró la semilla de la siguiente tragedia, trayendo consigo la emergencia del nazismo y el fascismo en Europa y el belicismo expansionista nipón en Asia. UN JUEGO SUICIDA. Las potencias europeas se enfrentaron a los instintos de algunos diplomáticos norteamericanos y el airado consejo de John Maynard Keynes, e impusieron reparaciones económicas en condiciones leoninas a la humillada Alemania, pecando de avaricia e irresponsabilidad. Si se hubiera hecho caso a Keynes, que clamó contra las reparaciones excesivas y recomendó en su lugar un plan Marshall, ‘avant la lettre’, el futuro de Europa habría sido radicalmente distinto. Afortunadamente, no se cometió el mismo error al final de la Segunda Guerra Mundial, con un auténtico Plan Marshall que ayudó a Alemania a recuperar su posición de bastión de la democracia en pleno corazón de Europa. Pero la memoria de las naciones es corta. Con el final de la Guerra Fría, el derrumbamiento de la URSS, y la proclamación del ‘fin de la historia’ por el visionario Francis Fukuyama (que Dios le conserve la vista), Occidente volvió a equivocarse de parte a parte en el mismo sentido que al final de la Gran Guerra. En vez de volcarnos en la ayuda a Rusia y en la consolidación de una democracia viable en aquel inmenso territorio, nos olvidamos de los rusos, permitimos alegremente el surgimiento de una cleptocracia, y finalmente, como el caso de Hitler en la Alemania humillada de entreguerras, surgió un hombre fuerte devenido en dictador iluminado que amenaza con aguar la fiesta del post-Covid a las desprevenidas y pacíficas democracias occidentales. La situación actual se ve agravada por el hecho de que Putin será un autócrata, pero no tiene un pelo de tonto. Ha jugado muy bien sus cartas, con la paciencia de un buen estratega de ajedrez, esperando el momento en que tiene a Europa Central, y Alemania en concreto, literalmente cogida por los huevos con el suministro de gas. Angela Merkel jugó siempre al juego suicida de que la mejor manera de aplacar a Putin era comprarle la mayor cantidad de gas posible, haciendo así al proveedor dependiente del cliente. Por eso aceptó la ignominiosa construcción de un gaseoducto que obviara el paso por Ucrania del gas ruso y puso fin de forma irresponsable a la energía nuclear en su país. Afortunadamente, el Nord Stream 2 no se ha completado, por la firme oposición de EE UU y una oportuna sentencia del Tribunal Supremo Alemán, que impide de momento su puesta en marcha. En mi opinión, si Ucrania se salva de la invasión es porque los ucranianos, ante la previsible falta de intervención occidental (véase el ridículo que hicimos en la anexión de Crimea), amenazará con cortar el suministro de gas a Europa, perjudicando al proveedor agresor y al cliente pacato al mismo tiempo. Por el momento, esa es la única baza estratégica que les queda a los pobres y amenazados ucranianos Y XI JINPING. Caso aparte es el de Xi Jinping, otro Sauron surgido en los últimos años que hace que Vladimir Putin parezca un aficionado en el panorama de personajes siniestros de la política actual, que está falta de ellos. Xi espera con expectación la reacción de Occidente a la invasión de Ucrania. Si la reacción es la previsible, quejas mojigatas e inocuas sanciones económicas, Xi se lanzará a por todas a la recuperación de Taiwan, su particular territorio rebelde, y, simultáneamente, a la imposición de su dominio militar en los disputados estrechos de los Mares del Sur de China. Si algo nos enseña la historia de la humanidad es que los conflictos bélicos son como los terremotos y las erupciones volcánicas, consecuencia de años de tensiones acumuladas que pilla a todos desprevenidos, pero con un enorme poder de destrucción cuando se desatan.