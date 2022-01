Lo que da de sí un estofado. O un asado. ¡Quién nos lo iba a decir! Resulta que hasta la ternera, el pollo y el conejo que compramos a diario en la carnicería o el supermercado de turno no solo sirven para ganar proteínas, sino también elecciones. Quizá es que los partidos han agotado sus estrategias para los humanos y tiran ahora de los animales, como si ellos también votaran. Porque no quiero pensar que han terminado por vernos únicamente como un trozo de carne con derecho a sufragio y ya está. El caso es que ya no respetan ni las cosas del comer y lo transforman todo en una disputa ridícula, infructuosa, que nos despista y nos distrae de la realidad.

Que no digo yo que los polluelos y los cerditos se tengan que ver condenados al hacinamiento, pero creo que han conseguido que, a partir de ahora, cada vez que eche unos tacos de vacuno a la olla pronto o meta unos contramuslos en el horno, me sienta como en el colegio electoral. Quizá lo mejor sea abstenerse de comer carne, vivir en un eterno viernes de Cuaresma y hacerse vegano, de esos que no comen ni huevos y que no prueban la leche, salvo que sea de soja o de almendra, lo que haga falta con tal de que no la extraigan de las ubres de una pobre vaca.

Que esto de la protección de los animales no solo es de justicia, sino que también es necesario para nuestra propia salud, es algo que sabemos todos, tanto los que no queremos una mascota ni en pintura, como los que sentimos que un perro, un gato o una iguana pueden ser los mejores amigos del hombre (y de la mujer, que sino me meto en líos). Hasta los convertimos en uno más de la familia.

Así que por interés, por devoción y cariño o, simplemente y sobre todo, porque la naturaleza merece todo nuestro respeto, más nos vale que tratemos a los animales como Dios manda. Que una cosa es que cumplamos con el encargo bíblico de dominar la Tierra, que se encomendó a Adán y Eva, y otra muy distinta que pasemos por ella como elefante en una cacharrería.

Lo que chirría un poco es esa tendencia generalizada a mostrar una hipócrita preocupación por la protección a los animales. Que ya me gustaría ver a algunos de los que han generado y participan en este debate, cuando se sientan a la mesa a comerse un chuletón o unas pechugas a la plancha.

Que sí, que eso no implica que tengan que criarse en un infierno, pero no nos engañemos, desde que el hombre es hombre, y la mujer es mujer, somos unos depredadores y llevamos cientos de miles de años cazando y cultivando para matar a otros seres vivos y comérnoslos. Cierto que hemos evolucionado un poquito y nuestra sesera nos da para mejorar la crianza de las criaturas, pero la mayoría de ellas acaban fritas, asadas o cocidas en nuestros estómagos. ¡Que se escandalice quien quiera!

Ojalá que nuestros representantes políticos, todos nuestros representantes políticos, pusieran el mismo esmero y cuidado en atender nuestras necesidades que ponen en sus desvelos por el reino animal. Y puede que sea demagógico o solo una impresión mía, pero cada vez veo muchas más informaciones relativas a proteger a perros, gatos e iguanas que se encuentran desprotegidos o maltratados y que provocan una inmediata indignación y la lágrima fácil, que sobre situaciones similares o aún peores en las que se encuentran seres humanos, algunos de los cuales los tenemos incluso en el portón de al lado.

Verdad que una cosa no quita la otra, ni nosotros, por el hecho de ser racionales, somos o merecemos más que ellos, pero todas las especies de la naturaleza velan por la preservación de sus congéneres. Y no se confundan, porque soy y seré el primero en condenar y denunciar el maltrato que se ejerza sobre cualquier ser vivo. Bueno, quizá haga una excepción con las cucarachas.

En fin, que resulta paradójico que nos entretengan con un debate sobre cómo tratamos la carne que nos comemos, aquellos que parecen disfrutar como buitres y se lanzan a la carnaza en cuanto ven la mínina oportunidad. Aquí, en nuestra ciudad, tenemos claros ejemplos de ello. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, se inauguró a bombo y platillo la remodelación del paso de cebra en la subida al puente de la Concepción y no hubo que esperar ni 24 horas para echar por tierra el anuncio de la alcaldesa de que era el más seguro del municipio, porque el resalte dañaba los bajos de los coches y podía generar accidentes graves.

Los de siempre se echaron al cuello del Gobierno, aunque más ridícula fue la explicación de que se trataba de una obra sin terminar, cuando les faltó tiempo para inaugurarla. ¡Quién sabe! Igual los que ejecutaron el paso de cebra son los mismos que los de la carretera del picoesquina, la calle inundada de pasos de cebra o las lenguas de asfalto sobre las aceras de la calle Ramón y Cajal. Vamos, que hay veces que se lo ganan a pulso. Porque no han tenido tiempo para medir y calcular, desde que murió el trabajador de Navantia al que atropellaron en este punto, hace casi año y medio. Otro auténtico despropósito. Menos mal que esto solo es una nimiedad y no se les cuenta a los cientos o miles de madrileños (alcalde Almeida incluido) que pasaron ayer por la estación de Metro de la capital llamada Cartagena y pudieron conocer nuestra cara buena y degustar nuestros manjares.

El caso es que, desde que hace unos días conocimos que se había implantado el corazón de un cerdo a un humano por primera vez y con éxito, me estoy pensando cambiarme al bando animal, ahora que parece que podemos. No solo porque el interés por su protección va en auge, en detrimento de nuestra propia raza, sino, sobre todo, porque, en ocasiones, dudo sobre quiénes somos los racionales.