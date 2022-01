Dice la Constitución española (art. 47), que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo los poderes públicos promover las condiciones necesarias y las normas pertinentes, para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, no siempre es así, ni lo uno (vivienda digna) ni lo otro (especulación).

Sin llegar a los extremos de un cuchitril de diez metros cuadrados, donde solo se puede dormir de algunos países, en España la cuestión de adquirir o de alquilar una vivienda no es moco de pavo. Aquellos tiempos en los que loa futuros contrayentes se iban construyendo poco a poco con ayuda económica, y a veces hasta de manos, su casica en la huerta, ya pasaron a la historia. Ahora, si quieres comprarte una casa antes de contraer matrimonio (el casado casa quiere, salvo que estés tan influido por tus padres, que tu matrimonio se irá probablemente al carajo, antes o después), tienes que pedir un préstamo hipotecario. Para lo cual vas a un Banco y te hipotecan la casa que vas a comprar, pero solo te dan el 80 % de su valor económico. Con lo cual tú que necesitas el 120 % para los gastos de la compra e incluso para arreglar la vivienda, te ves tan agobiado que nuevamente tienes que acudir a tus padres, familiares, amigos o, lo que es peor, al banco, para que otro préstamo, esta vez personal, donde los intereses se van más altos que un globo de helio, te solucionen el problema. La otra posibilidad es alquilar la vivienda, y están los alquileres como para abordarlos libremente. Entonces piensas, para eso me compro el piso y al final será mio, por la misma cuota bancaria que el alquiler que me piden.

Ante ello, el Gobierno planea una nueva ley de vivienda. El anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, que así se llama, precisa un informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, según ley (no porque al Gobierne le interese, sino porque es preceptivo, aunque no vinculante). Y hete aquí que dicho Consejo encarga a un vocal (dicen que progresista) el informe. Lo presenta al pleno del mismo y se lo rechazan por 15 votos frente a 6, porque el anteproyecto choca frontalmente con las competencias en mataría de viviendas que están transferidas a las Comunidades autónomas, ya que el art. 148.1.3. de la Constitución española atribuye a las mismas las competencias para legislar en materia de vivienda.

Dicen los vocales mayoritarios del Consejo qu, lo rechazan por su «sesgo ideológico, su falta de rigor, y por la dificultosa articulación con las vigentes leyes autonómicas de vivienda, que sería problemática en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia». Por lo que el próximo 27 de enero nuevamente será debatido en el pleno del Consejo el informe favorable o no al anteproyecto. Esta vez siendo los ponentes otros dos vocales distintos, que según se ha filtrado ya van a decir que el anteproyecto es una atracción artificiosa a la esfera estatal, modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la legislación civil.

El previsible rechazo, que es apoyado desde el sector inmobiliario, nuevamente del Consejo al anteproyecto, deja, pues, en el aire la aprobación por ahora de una de las leyes, buque insignia del Gobierno, por dos razones esenciales. Una, porque afecta a competencias de las Comunidades autónomas. Y otra, porque afecta al derecho constitucional de la propiedad privada. Con lo cual, la solución pasa por reformar el anteproyecto adaptándolo a las críticas o puntualizaciones del Consejo. O pasar de éste y aprobarlo de todas formas. Estaré expectante.