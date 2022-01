No soy muy de ver tele. A la vista de lo que sale, no me extraña que hayan triunfado las plataformas digitales. Ver lo que uno quiere, sin anuncios y sin perderte capítulos no tiene comparación. Pero en la cocina no tengo Netflix, y cuando hay estampida a la hora de recoger la mesa, suelo desgastar el mando del televisor buscando algo que me haga más amena esa tarea insoportable.

La otra noche apareció La Voz en edición senior. No tenía ni idea de que existiera. Te parecerá de broma, pero me pareció entrañable. Quizá haya sido el miedo que nos ha traído la pandemia, que de un tiempo a esta parte se tiene más consideración hacia las personas mayores, o quizá es sensación mía. Pero era muy tierno ver a los concursantes subir las escaleras del escenario apoyándose en el brazo del sobrino o de la nieta, y luego bajar otra vez la misma escalera, ya con Bustamante o Antonio Orozco.

Masterchef también tiene otra edición de abuelos. Pero ésa es distinta. Ahí son aficionados a la cocina, unos con más maña que otros, pero cada cual ha tenido su vida, al margen de la cocina.

Lo que me llamó la atención de La Voz Senior fue que los concursantes habían sido casi todos profesionales, con el bagaje de tumbos y portazos que eso supone. ‘Busta’ acompañó a uno diciéndole que, actuase bien o mal, lo más importante en la vida ya lo había hecho, y era tener a sus hijos y nietos animándole y acompañándole. Me pareció una de las Verdades Absolutas.

Sólo por eso me hubiera gustado que mis hijos vieran el programa conmigo, y no sólo para que entre todos recogiéramos la mesa, sino para que vieran que ese éxito luminoso y casi áureo que uno le ve al famoso de turno no sólo es cuestión de talento. Son muchos los factores que hacen que uno triunfe y otros no, y hay mucha gente talentosa y absolutamente desconocida. Todos los que subieron al escenario habían actuado, al menos alguna vez en su vida, con una súperestrella, o habían cantado para tal o cual autoridad. Y de verdad, algunos eran verdaderos artistazos. En la actuación, cada uno de ellos volvía a verse en aquellos escenarios, y de verdad se apreciaba cómo lo vivían, como si ahora en la tele fuese a llegar esa oportunidad que se escapó cuando eran jóvenes. Al verles, me preguntaba qué no tenían o qué no tuvieron en su día para no triunfar.

Viendo aquello, me acordé de Salvatore Roncone, alias Bruno, el protagonista de La Sonrisa Etrusca. No he vuelto a mirar a un anciano igual desde que leí esa novela. Cómo el protagonista contempla estupefacto la manera en que ha envejecido su cuerpo, a pesar de que él siente que le quedan tantas cosas por hacer. E incluso, en sueños, vuelve a su juventud, y a verse pletórico de fuerza y de valentía, en sus tiempos de partisano. No da crédito a cómo el tiempo ha pasado como por arte de magia, y recuerda a muchas personas que le acompañaron, que ya fallecieron. Él, cada vez que despierta de uno de esos sueños de partisano, otra vez se encuentra con la realidad de todo ha sido más rápido de lo que él pensaba, y su cuerpo le recuerda que, lamentablemente, tiene fecha de caducidad, y no puede seguirle.

Sin embargo, viejo, enfermo, y solo, se sigue sintiendo al mismo tiempo, con las mismas ilusiones que cuando tenía la vida por delante. Igual que los concursantes de La Voz. Dispuestos a triunfar, aunque sea en el acto final.