Son numerosas y contundentes las respuestas que se han dado a la indignante polémica protagonizada por el Alcalde de Madrid en relación al nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de la capital.

No cabe duda alguna de que Almudena Grandes es una destacada escritora en lengua castellana, una de las principales autoras contemporáneas españolas, cuyo currículo literario la avala sobradamente.

Es lógico que su figura ofrezca opiniones para todos los gustos. Muchos la encumbran tanto por sus hermosas y extensas novelas como por su compromiso e implicación valiente en la vida pública y política de nuestro país; mientras hay quienes la desprecian y descalifican por iguales motivos, a otros les resulta simplemente indiferente, pero, al margen de la opinión de cada cual, a la hora de distinguirla como hija predilecta de Madrid debe valorarse tanto su inequívoca contribución a la literatura de este país como su profunda vinculación con su ciudad hasta su último aliento.

A su primera novela, Las edades de Lulú, con la que obtuvo su primer premioen el certamen literario de La Sonrisa Vertical en 1989, siguieron una veintena de publicaciones entre novelas, relatos y otros trabajos literarios. Hay que destacar sus colaboraciones en medios de comunicación de prestigio como el diario El País, como columnista, o su constante participación en tertulias de opinión en la Cadena SER.

Su extensa relación de premios y reconocimientos literarios, muchos de los cuales están directamente vinculados a la ciudad de Madrid, como el concedido en 2008 por el Gremio de Libreros de Madrid por El corazón helado, o el Premio de la Crítica de Madrid otorgado en 2011 por Inés y la alegría vienen a corroborar el merecimiento del título sobre el que se polemiza.

Su destacable actividad pública, lejos de desprestigiarla, como a cierto sector de la sociedad y política española le gustaría, la ensalza aún más como persona de sólidos principios y conciencia social. Su compromiso con los sectores más ignorados de la historia reciente de nuestro país, abanderando la causa de la memoria de los perdedores de la guerra que provocó el golpe de estado de 1936, es una muestra de ello.

Con el propósito de dar voz a quienes sufrieron y sufren, en el más absoluto silencio, las crueldades e injusticias del largo franquismo, fueron escritas sus últimas seis novelas (la última de ellas inacabada) incluidas en un proyecto literario denominado Episodios de una guerra interminable, con las que pretendía, según sus propias palabras, homenajear a Galdós y sus Episodios Nacionales. En ellas se narran momentos épicos de la resistencia antifranquista en el periodo comprendido entre 1939 y 1964, cuyos personajes literarios interactúan con figuras y escenarios reales, al modo en que su admirado predecesor relató otros de nuestros más emblemáticos episodios históricos.

Todo lo manifestado no es sino un breve resumen de la herencia socio-literaria de Almudena Grandes, cuya relevante figura no ofrece duda alguna de su idoneidad para ser nombrada, con todo merecimiento, Hija predilecta de Madrid, título con el que la Villa y Corte ha distinguido a destacados escritores como Galdós, Cela o Carandell, entre otros; a deportistas como Nieto o Rafael Nadal; a artistas como Julio Iglesias, Raphael, Almodóvar o Plácido Domingo; a políticos como Adolfo Suarez o Tarradellas; también, a miembros de la nobleza como Juan Carlos I de España, y otras inclasificables figuras como Carmen Franco, hija del dictador. Por cierto, no podemos dejar de destacar que es la única mujer que ostenta este título, Almudena Grandes sería la segunda.

El Reglamento para la concesiónde este título honorifico establece que para ser efectivo debe ser propuesto por la alcaldía de la ciudad y aprobado por mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento. Se distingue en dicho reglamento entre ‘hijos predilectos, los nacidos en Madrid, e ‘hijos adoptivos’ los no nacidos en la capital pero que han estado vinculados a esta ciudad por distintos motivos. Su nombramiento es meramente simbólico, lo que implica que no se obtiene con él ningún otro privilegio honorífico ni económico. Este título, que no pueden ostentar en vida más de seis personas, sí puede ser otorgado sin límite alguno a personas fallecidas, como ocurrió con Benito Pérez Galdós, Arturo Soria y, ahora, con Almudena Grandes. También está prevista la posibilidad de retirar esta distinción, como así hizo el Ayuntamiento de Madrid con algunos nombramientos efectuados durante la dictadura al general Moscardó o al presidente Arias Navarro.

«Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, pero ya tengo los Presupuestos». Con esta mezquindad y falta de delicadeza cerraba la polémica hace unos días José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, el mismo que retiró los versos de Miguel Hernández del cementerio de la Almudena de su ciudad, dejando constancia de su catadura intelectual y moral, incapaz de deslindar sus filias políticas del deber institucional por el rango que ocupa; desvelando con ello, y sin pudor alguno, que el nombramiento de Almudena se debe, exclusivamente, a un trueque con unos concejales tránsfugas que tampoco han tenido el más mínimo reparo en apoyar unos presupuestos que, por principio, nunca hubieran aprobado en otras circunstancias.

Es evidente, analizando este tipo de acciones, que a muchos de nuestros mandatarios se les olvida que son representantes de la totalidad de la ciudadanía y no solo de quienes los votaron, entrando así en el sucio juego político de las siglas por las que fueron elegidos; y nos ha quedado muy claro que no entra dentro de sus propósitos separar su actividad militante de la responsabilidad institucional que ostentan.

Es indigno hacer de cualquier persona moneda de cambio de una negociación espuria, más aún de aquella que, sin duda, merece distinción y reconocimiento público y unánime como Almudena Grandes; es inaceptable que su figura y la obra que nos deja en herencia para la posteridad, puedan verse empañadas por la ignominia, la miseria moral y el sectarismo de quienes gobiernan la ciudad de Madrid, y por la falta de escrúpulo de quienes han propiciado semejante espectáculo.

Como bien dijo el poeta de Orihuela: «Queréis ocultar la infamia, pero el color de cobardes no se os irá de la cara».

Descanse en paz.