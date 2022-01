Hasta final de enero se pueden coger días de vacaciones y se puede hacer balance, que como siempre digo, el mundo se divide en dos tipos de personas, los que felicitan el año sin pudor se vean cuando se vean, ya sea febrero mismo, siempre en mi equipo, y luego esos otros que solo saben quejarse de todas estas tonterías. Digo yo que si es con buen corazón a mí me podéis felicitar el año en noviembre si hace falta, que estamos vivos y en cabreos, ni un segundo.

Para este 2022 yo sigo empeñado en no hacer caso a todo aquello que no lo merece, que es, hoy por hoy, la mejor forma de buscar felicidad en esta época de encuestas tuiteras de todo lo que se mueva. Así que recuperando aquella serie de siete arroces, siete tapas, siete marineras y siete pastelicos de carne que ya publiqué hace años y que prometo renovar, hoy creo esta de siete platos, dada mi humilde y sincerísima afición por comer lo mejor que pueda, porque eso sí, con 44 años puedo decir que soy, lo que más, un disfrutón.

Aquí van mis siete platos de 2021, a modo de recomendación, si quieren, eso lo deciden ustedes, lectores queridos. Ha sido difícil, porque son 7 entre 365 más menos. Y con todos he disfrutado. Pero estos siete merecen, como mínimo, esta columnica achopijera de vuelta a casa:

1. Paseo por la Huerta en Pachamanka (La Cabaña). El brillo de Pablo González rebota en el aire con este plato perfecto para un murciano disfrutón. Con el toque mágico de Pablo, ése con el que pare en la cuna de la cocina de charol un estilo globbertrotter inigualable, nos pone la huerta en la cara y nos la cocina bajo tierra como los ancestros de medio mundo, con un resultado azarangollado con una pizca de diamante umami, ése sabor único de los grandes platos. Lo mejor del año.

2. Brioche de chato de murciano (Los Cazadores). Será por la pasión que se respira en esa sala en la carretera de Corvera, pero han sido varios aperitivos con el pan brioche que han destacado estos años, y es el de Corvera el que me ha hecho la redondura en las glándulas. Chato murciano, ya saben que a mí, el toque casero me gana fácil, pero este bocado es elegante y sencillo, con esa explosión que pocas veces se guarda así. Y con Tomás poniendo vinos a la obra de arte todo cuaja mucho mejor. No se lo pierdan.

3. Caldero en cinco vuelcos (Venezuela). El maestro Jose es como midas con el arroz. Todo el que toca lo convierte en caldero platónico. Es este, y luego, todos los demás, con muchos permisos, ojo. Pero el alarde de dar protagonismo a todos los ingredientes y no bajar un milímetro el sabor que nos embriaga es algo al alcance de muy pocos. Mar Menor al corazón con este caldero en cinco besos largos y sentidos.

4. Toro (La Mestiza). Señoras y señores, un plato que es sólo un corte. Un corte de ventresca de atún seleccionada con la que podríamos conquistar Hokkaido. Menudo genio el amigo Cremades, con todo, pero este Toro este verano hizo que vibrara el corazón y se ganó este puesto sin discusión alguna. Elegancia y sabor único. Repetirán. Seguro. Casi que se puede hablar japonés después de tres golpes de Toro.

5. Adobo de lubina (Verónicas). Cerrar los ojos y volar sentado en un taburete junto a una barra metálica se puede hacer en Murcia, que yo sepa. Y sólo porque Samuel Ruiz te acaricia el gaznate con cada toque mágico, pero con el adobo debe haber hecho un pacto con algún ángel del cielo. Se deshace y se convierte en sabrosura dejando libre la lubina que brinca y se esparce por la boca como si su existencia fuera toda ella destino de tus papilas. Y en las puertas del Mercado.

6. Galanes (La Tana). Que sea junio o que sea finales de septiembre y pregunten en La Tana si hay galanes, que si hay merece la pena dejarlo todo y acercarse al cabo bonito de nuestra costa a disfrutar de este tesoro del Mediterráneo que Dionisio sabe hacer con el secreto de los pescadores más antiguos del Cabo. Piel sabrosa y suave, quemadita sobre un sabor tan especial que no es comparable a ninguno. Si acaso al Virrey a la brasa que venden como oro en el Cantábrico. Plato único de verdad.

7. Pichón de Las Landas con parmentier de trufa negra y paté (Alma Mater). Ferrari. Hojas secas. Caminos de caza. Nubes de atardecer. Botas. Ruido de barro en ruedas de jeep. Chimenea grande. Qué quieren que les diga. A todo eso y más sabe este plato de jugar en el mediocampo de la cocina de la Juve sin despeinarse. Juan Guillamón es como esos mediocentros que no meten goles pero que ganan tres títulos por temporada. Un plato que guardo para siempre.

Y con esto, recorrido hecho. Muy sin Ley, seguro. Que hay otros siete veces siete platos que podría decirles con ilusión. Porque sí, lo mejor que nos queda es disfrutar. Y mientras podamos, lo haremos. Espero que si prueban alguno, compartan alegría conmigo. Para eso está esta columna aquí. Feliz año.

Vale.