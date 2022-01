Una pasta. Los tests de antígenos se van a vender en España al extraño precio de 2,94 euros, por orden del Gobierno. Supongo que debemos estar contentos, aunque no tanto por varias razones, entre otras: en Portugal cuestan 2 euros y en la mayoría de países europeos todavía menos. En el Reino Unido los dan gratis. Yo he llegado a pagarlos a 7.50 y sé de alguien que ha pagado más. A ver qué ha pasado, hermanos, con nuestro dinero. ¿Quién se habrá forrado con los tests?

Ingenio. Qué tremendos somos los españoles a la hora de sacarle punta a todo. Hay por internet un meme que dice: ‘Novak Djokovic’, que se lee, ‘ novac yocovic’, es decir, que se acerca mucho a ‘no vac…una’ ‘yo covid’. (Aquí un muñequito riéndose).

Falta personal. Hay ya seres humanos, sobre todo jóvenes, en la Región de Murcia, e, imagino, en todo el país, si la situación sanitaria es igual que aquí, que ya ni siquiera intentan llamar al número de teléfono de Atención Covid, o al de su centro de Salud, cuando sienten los primeros síntomas de la enfermedad, o después de hacerse un test de antígenos y dar positivo. Cuesta tanto tiempo y tanta insistencia conseguir que alguien responda a esos teléfonos que muchos han decido pasar del tema y organizarse la vida para con su enfermedad a cuestas, unos encerrándose un tiempo indeterminado, hasta que a ellos les parece bien, y otros sencillamente callándose y siguiendo su vida, contagiando por ahí. Esos servicios deberían ser reforzados, muy reforzados.

Viciosilla. Una pareja, con buena pinta, en una terraza, toman una cerveza. Ella dice: «Me voy a tomar otra. ¿Quieres tú?» «Nena, que es la tercera», responde él, con voz cariñosa.

De pena. Veo una grabación para la televisión que me produce estupor. El presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, habla sobre la ganadería criticando al ministro Garzón delante de un numeroso rebaño de ovejas. El político habla y habla y es acompañado por el tilón tilón de los cencerros que llevan los animales y algún balido que se les escapa. Lo extraño es que algunos asesores tienen que haber intervenido en este acto, porque está situado delante de unos micrófonos de pie que alguien ha colocado allí estratégicamente para hacer la grabación. Parece totalmente un plano de una película de Berlanga.

Son pocos. La familia real inglesa se está quedando en nada. Después de la huida del príncipe Harry con su esposa a Estados Unidos, ahora la reina Isabel ha tenido que quitar de en medio a su hijo Andrés por estar acusado de abusos a una menor. También se murió el príncipe de Edimburgo. O sea, que les queda lo justo para ir tirando: ella, con noventa y cinco años, su hijo Carlos con setenta y pico y el nieto Guillermo por si fallara su padre.

Series. He terminado de ver la última temporada de American Crime Story, la dedicada al caso Monica Lewinsky y Clinton. Apasionante, oiga. Y sigo con Gomorra, muy feliz al darme cuenta de que son cinco temporadas y voy por la primera. No creo que mantenga todo el tiempo el magnífico nivel que tiene ahora, y sé que probablemente la dejaré, pero, de momento, va perfectamente. Y no sé si tienen ustedes la plataforma en la que dan La Resistencia, pero puedo decirles que es un entretenimiento muy sano y agradable.

Momento malo. Una vez más soy testigo de esa terrible situación que se da en la caja de un supermercado cuando alguien va a pagar y se da cuenta de que no lleva dinero para todo y comienza a mirar la compra buscando qué quitar, qué le puede hacer menos falta. Es un momento espantoso. Aunque, por suerte, a menudo hay gente generosa en la cola que le dice a la cajera que no lo quite y que se lo carguen a él, o a ella, en su compra. Y lo hace con algún «hoy por ti, mañana por mí», que suena a quitarle importancia, a tratar de que el ayudado no se sienta mal.

De pollos, nada. Un amigo me dice: «De pequeño, en la terraza de mi casa, teníamos un gallinero con dos gallinas y siempre he querido tenerlas de nuevo, ahora que tengo más sitio, porque mi casa tiene un patio enorme. Pues, bueno, mi mujer no me deja. Nunca he podido convencerla y me voy a morir con las ganas de tener mis gallinas como en aquellos tiempos. Dice que huelen», y pone una voz despreciativa.