Estoy bastante perdida esta semana, alejada de la actualidad por motivos profesionales. No saben lo agradecida que estoy de perderme la amplificación de las redes y los titulares del cuñadismo negacionista de Djokovic y su gorrito de papel, proclamado por el padre como el Jesucristo de la libertad que se cree intocable y que las normas son para los demás. Novac, deberías dar ejemplo como figura galáctica del tenis mundial y dejar de hacer el ridículo abriendo telediarios por no vacunarte, ser positivo y pasarte por el forro todas las normas sanitarias.

Por no hablar de una polémica que para mi gusto ya dura demasiado. Empieza a ser agotador ver a todos los gabinetes de comunicación de nuestros políticos llevando a sus jefes a campos con vacas para las ruedas de prensa, cuando no han pisado un campo en su vida y su cara de oler abono por primera vez es un poema.

Hacía tiempo que no veía manipular tanto la información para machacar a un ministro, y eso que Garzón no es santo de mi devoción, pero cuñados del mundo que se fotografían con cachos de carne y que se van a hacer fotos en el campo junto a granjas, paren ya, dejen el discurso pueril, por favor, déjenlo de verdad.

Que comer carne roja en exceso es perjudicial para la salud es obvio; en las macrogranjas, los animales no están en un spa, se encuentran en unas condiciones extremas y no debe sorprender a nadie que sea más sostenible y saludable la ganadería extensiva, que parece que es de filoterroristas y comunistas indepes.

Para esto han quedado los políticos, para infantilizar el discurso, para utilizar cualquier información como arma arrojadiza de unos contra otros, donde el sentido común no está ni se le espera. Qué pereza y que cansancio. Quizás sea un buen momento para descolgarme de todas las redes y dejar de leer gilipolleces.

La desinformación es la reina del baile, se coló en la fiesta de las redes sociales hace años y campa a sus anchas cada día con más fuerza, sin pudor e imparable. Todos tenemos un poco de culpa al amplificar muchas veces noticias que deberíamos silenciar o denunciar sin darles la propaganda que quieren y por desgracia consiguen. ¡Cuanta educación digital necesitamos!

Pero entre tanta mierda siempre hay noticias que esperanzan e ilusionan, a las que de verdad debemos amplificar, como el hallazgo del virus que causa la esclerosis múltiple. Se analizaron muestras de suero sanguíneo tomadas cada dos años por el Ejército. A pesar de no haber medios para prevenir o tratar de forma eficaz la infección, una vacuna o antivirales específicos podrían prevenir o curar la esclerosis en un futuro cercano. Esto sí debería haber abierto telediarios y no el del gorrito de papel de plata y su participación en el Open de Australia o los políticos con vacas detrás. O si no, les recomiendo que busquen las palabras de Julia Otero en su vuelta a la radio y una frase con la que me siento totalmente identificada, que al escucharla en su arranque del lunes, puso mi piel de gallina: «Cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida». Y qué razón tienes querida Julia.

Y mientras la vida sigue a pesar de los cuñados y los desinformadores, nos dejan los mejores. Esta semana Sidney Poitier, el primer actor afroamericano en ganar un Oscar, rompiendo barreras en Broadway y abriendo paso a las generaciones futuras, una leyenda del cine a la que yo personalmente recordaré por Adivina quién viene a cenar esta noche, de 1967, con Spencer Tracy en su último papel antes de morir y Katherine Herpburn. Una película que siempre me recordará a días felices en casa con mis padres, de esas películas que se veían en familia y traen tantos buenos momentos a la memoria. Mucho mejor quedarme con eso que con los titulares que envenenan y confunden.

Lleven cuidado, no se dejen arrastrar por la desinformación y los gorritos de papel de plata. Unzu consejo.