He de reconocer que cuando oigo hablar de abolición se me revuelven las tripas. El único movimiento abolicionista que ha triunfado en la historia de la humanidad, afortunadamente, es el que consiguió con esfuerzo y tesón abolir la esclavitud. El resto suele ser la forma en que los gobernantes intentan limitar las libertades de los individuos, con una excusa u otra.

El mayor fracaso del movimiento abolicionista de la historia fue el del alcohol, promovido por las mujeres en Estados Unidos que veían cómo la paga semanal de su marido se iba por las alcantarillas junto con la vomitera provocada cada sábado por la ingesta de alcohol. A partir de una famosa destrucción de bares, el movimiento adquirió fuerza política, convirtiéndose en una propuesta de programa que llevó a múltiples candidatos al Congreso y al Senado. A partir de ahí, la ley abolicionista fue inevitable. A esa ley siguieron trece años en los que medraron locales sin cuento con puerta trasera y fiestas privadas, a lo que se sumó la elaboración clandestina de alcohol en alambiques ocultos en las montañas, que causó un grave problema de salud pública. Los bebedores empedernidos morían como moscas al no tener acceso a alcohol de calidad a un precio razonable y tener que conformarse con el veneno que les vendían los productores ilegales.

El fracaso del abolicionismo del alcohol en las sociedades occidentales (no así en los países musulmanes, en su mayor parte atrasados y con sistemas políticos autocráticos encabezados por déspotas con pocos miramientos) nos debería haber enseñado el camino para dejar de intentar poner puertas al campo de la libertad del individuo a la búsqueda de la facilidad, que a veces es tan dañina para él como meterse un pico de heroína. Pocos Gobiernos se resisten a perseguir los vicios morales de sus ciudadanos. En eso son ejemplares los regímenes comunistas como el de Corea del Norte o China. También la dictadura cubana persiguió durante mucho tiempo de forma activa la homosexualidad, considerada un atentado al Estado de partido único y moral machista. Ahí está el sobrecogedor testimonio autobiográfico Cuando cae la noche del extraordinario poeta Reinaldo Arenas, cuyo único delito por el mereció ir preso a la cárcel del morro fue su desaforada práctica homosexual. Y quien dice el alcohol o la homosexualidad, dice por supuesto la droga. Ingentes cantidades de dinero se han gastado y se gastan en el mundo en la ‘guerra contra las drogas’, otro movimiento abolicionista en el que el mundo entero se embarcó a partir de los años sesenta y con especial ferocidad en Estados Unidos a partir de la presidencia de Ronald Reagan, que la convirtió en su principal bandera política.

Como cualquier otro movimiento abolicionista basado en suprimir los deseos de pasarlo bien del personal, la guerra contra las drogas solo ha provocado un aumento descomunal del contrabando, ha posibilitado la formación de terribles mafias y ha fomentado el crimen y la delincuencia. Ese dinero invertido en persuasión social, incentivos y rehabilitación hubiera rendido de lejos mejores frutos a la sociedad y a los propios adictos. No te digo si las drogas tuvieran un cauce legal, por muy controlado que estuviera, como ahora es el caso con el alcohol y el tabaco. Los ingentes impuestos generados por esa vía contribuirían a devolver a la sociedad parte o todo el dinero invertido para persuadir de su uso a los menores y ayudar a los más vulnerables.

Pero, en vez de aprender de las lecciones del pasado, el Gobierno de izquierdas que sufrimos desde hace algunos años, está dispuesto a interponerse en la práctica de otro de los vicios privados nacionales, como es el caso de la prostitución. Este Gobierno, que parece no tener suficientes ocupaciones con la tragedia del Covid y el hundimiento del sector del ocio, el turismo y los viajes en general, se empeña ahora en la proclamada ‘abolición de la prostitución’ pomposamente proclamada por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Desde mi punto de vista, tiene tantas posibilidades la abolición de la prostitución como la abolición de la masturbación. Pero es típico de un Gobierno de izquierdas caer en la continua práctica de la ingeniería social, intentando llevar a la sociedad en la dirección correcta, aunque sea a costa de las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada y a la libertad de comercio y emprendimiento. El marxismo se desarrolló como un fenómeno religioso a partir de una presunta filosofía científica. Fue en gran parte un sustituto de la religión en las clases trabajadoras descreídas de finales del siglo XIX y hasta finales del XX, cuando los regímenes comunistas se derrumbaron bajo el peso de su propia e insoportable ambición totalitaria ante el odio y el descrédito de sus ciudadanos.

No por casualidad, las sociedades contemporáneas enterraron el liberalismo centrista para primar los movimientos democristianos conservadores de un lado y la izquierda más o menos marxista de otro. Moralistas a un extremo y otro. Como dos religiones que son, ambas están de acuerdo finalmente con aguar la fiesta a los que no confían en el paraíso en la otra vida ni en el paraíso de los proletarios en esta. No hay religión sin inquisición, y cada extremo tiene la suya.

Lo que debería hacer este Gobierno y los que sigan, es aplicar las leyes vigentes, que son lo suficientemente permisivas o coercitivas para combatir lo malo (como el proxenetismo o la trata de mujeres) y permitir que los individuos adultos se comporten como tal y pacten según su conveniencia en las relaciones privadas. Las relaciones sexuales por puro interés se dan por múltiples razones y de muchas formas. El Gobierno y sus policías no deberían entrar en las alcobas y dedicarse a oler las bragas y calzoncillos de los intervinientes en una relación carnal por si se está produciendo un delito. Las medidas que se tomen deberían empoderar a las prostitutas, no combatiendo su asociacionismo como hacen las prepotentes y monjiles feministas, que consideran a las prostitutas retrasadas mentales incapaces de decidir sobre lo que las afecta y manejar libremente sus destinos.

En cuanto al cierre de pisos y locales, aparte de que sería una tragedia para los que les alquilan vallas publicitarias en el municipio de Murcia, me remito al argumento de los locales de ocio, que tienen más razón en esto que un santo: si la gente no puede beber en los locales regulados, sanitizados y controlados, lo hará en la calle. Mejor una prostituta en un lupanar que en la calle. Y es que, como decía un viejo sacerdote amigo, «la jodienda no tiene enmienda».