El edificio comercial del muelle Alfonso XII de Cartagena es uno de los lugares más privilegiados de nuestra Región para disfrutar y relajarse en sus terrazas. Lo sostiene el veterano empresario Alfonso Torres, dueño de la archiconocida Trips y nuevo concesionario de este inmueble. Estoy completamente de acuerdo con él, porque la contemplación de la dársena es un lujo del que, posiblemente, los cartageneros no somos del todo conscientes. Espero que este experimentado gestor tenga la respuesta de por qué no ha habido forma de sacarle punta a este edificio durante los últimos veinte años, ya que el único local que ha resistido al paso del tiempo es un Burger King, pero el resto de bajos han acogido diversos negocios de hostelería, que se han ido truncando uno tras otro hasta dejar el edificio, prácticamente, desierto. Por no hablar del amplio espacio y las hermosas terrazas del primer piso, donde se anunció en reiteradas ocasiones la apertura de excelentes restaurantes con excelentes cocineros y hasta se barajó que albergara una discoteca, sin que ninguna de estas iniciativas saliera adelante.

Resulta chocante y hasta incomprensible y misterioso comprobar cómo un lugar tan emblemático, destino de miles y miles de paseantes y punto de entrada a la ciudad para las decenas de miles de turistas que llegan por mar no haya logrado afianzarse, no solo como foco de negocios rentables, sino como un gran referente del ocio y la hostelería de la Región que se presupone que debería ser. Le deseo a su nuevo propietario la mayor de las suertes, como se la deseo a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, en el desarrollo del proyecto Plaza Mayor, con el que acomete una nueva remodelación del muelle, en la que este edificio comercial será uno de sus núcleos principales y que pretende adecuar la zona para que los cartageneros nos sintamos, de una vez por todas, atraídos por ella, la ocupemos y la disfrutemos. A priori, cualquier proyecto de ocio, con restaurantes, bares, zonas de esparcimiento y atractivos culturales y lúdicos junto al mar resulta interesante y atractivo, pero la experiencia del paso de los años nos ha demostrado en esta ciudad que no ha sido así. Que se lo pregunten a los directivos de la Autoridad Portuaria, que llevan un cuarto de siglo tratando de abrir esta área a los ciudadanos sin haber obtenido los resultados previstos. Confío en que hayan tomado nota de las claves que han evitado su auge hasta el momento y que se corrijan los errores detectados, porque ya va siendo hora de que los cartageneros aprendamos a disfrutar de nuestro puerto, como hacen en infinidad de ciudades de todo el mundo. La reciente historia de la urbanización del muelle suma un fracaso tras otro y, aparte de los edificios públicos como El Batel y el Arqua, solo se han salvado del naufragio general el mencionado local de comida rápida y el incombustible restaurante Mare Nostrum, además del necesario Club de Regatas, para gestionar el servicio de los puntos de amarre de la dársena. Pasados aquellos maravillosos años en los que un niño ahora cuarentón disfrutaba de las atracciones instaladas entre los tinglados del muelle, las grúas pegadas al cantil se desmontaron y la zona pasó a convertirse en un enorme solar al que los ciudadanos les dimos de inmediato el uso de gigantesco aparcamiento, que inundaban a diario cientos, o quizá, miles de vehículos. Curioso que supiéramos aprovechar para nuestros coches lo que llevamos años siendo incapaces de habilitar para nuestro propio disfrute. Y es que era todo un lujo estacionar frente a la dársena e inspirar el aire marino, antes de adentrarse en la ciudad para trabajar. Y también curioso que un negocio destinado a nuestros coches, como el aparcamiento subterráneo, sea el único que ha resistido todos los embates de las dos últimas décadas, salvo las excepciones ya mencionadas, aunque también ha experimentado algún que otro cambio de manos. Mi uso de razón periodística en lo referente al puerto de Cartagena, me remonta a los inicios del año 1998, cuando el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Adrián Ángel Viudes, anunció con el optimismo y la efusividad que acostumbraba que se encontraban en negociaciones nada menos que con la Warner para estudiar la posibilidad de levantar un centro de ocio en Cartagena, en la zona ocupada, actualmente, por la réplica del antiguo edificio del Club de Regatas de Beltrí. Aquella apuesta a lo grande y grandilocuente resultó efímera y se esfumó como el humo cuando los representantes de la multinacional indicaron que todos sus desvelos en España se centraban, entonces, en su gran complejo de Madrid. Fue bonito mientras duró y quién sabe si la Warner hubiera logrado el ansiado objetivo de que los cartageneros no nos demos la vuelta al llegar al muelle, pero me temo que nunca lo sabremos. En realidad, no era el primer gran proyecto que se truncaba antes de nacer. Un grupo de empresarios cartageneros que constituyeron la sociedad Héroes de Cavite llegó a lograr, apenas un par de años antes, la aprobación del Consejo de Administración del Puerto para levantar un gran edificio multiusos, con restaurantes y hasta salas de cine. Su gozo cayó al pozo de la burocracia, cuando la consejería de Cultura desmnateló cualquier posibilidad de que se construyera el inmueble por su afectación a la visibilidad de un monumento protegido como la Muralla Carlos III, al elevarse por encima de ésta y dificultar la visión al mar. Así, en lugar de ponerse en marcha las palas y excavadoras, lo que arrancó fue un guirigay judicial que se prolongó durante años y en el que perdimos todos. Mientras tanto, el solar, los coches y los correspondientes gorrillas reinaban en la explanada del muelle. Hasta que, en 1999, todavía en la era de la peseta, con el superpuerto de Escombreras aún en el cajón de las ideas y con las escalas de los cruceros como un objetivo a alcanzar, se convocó a cinco arquitectos a que presentaran un proyecto para remodelar el muelle. Para gustos, colores, pero nada bueno presagiaba que Ayuntamiento y Puerto no coincidieran en la elección del proyecto ganador que, además, fue el único presentado con dibujos, mientras que los cuatro perdedores se tuvieron que llevar a sus estudios las maquetas que mostraban con mayor claridad el resultado final de la remodelación del muelle. Pero eso ya es historia. A grandes rasgos, el resultado de aquella obra casi veinte años después de su inauguración en 2003 es, a día de hoy, el de sus dos principales edificios prácticamente vacíos, los quioscos o pabellones que ocuparon la plaza central desmontados y una escasa iluminación que apenas invita a adentrarse de noche. La nueva directiva portuaria se ha mostrado capaz de hacer que el Puerto siga creciendo, porque quien no avanza, se para, y quien se para, retrocede. Ojalá que el refuerzo de la iluminación previsto en la futura Plaza Mayor no sea solo energético y alumbre una nueva época en la que cartageneros y turistas llenemos de vida nuestra privilegiada y emblemática ventana al mar.