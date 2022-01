Estamos viviendo una época muy polarizada. El otro día hablaba con una amiga mía de 85 años que me enseñó hace años que debes elegir entre tener la tranquilidad o la razón y ella dice que eligió la tranquilidad porque la razón todos creen que la tienen.

Siempre me cuenta que todo lo que está pasando ahora, en realidad ya ocurrió en el pasado pero que la gente no lo recuerda. Me explicó que hace años hubo una minoría que reaccionó de manera equivocada cuando llegó tan rápida la vacuna de la polio pero que al final la erradicación de esa enfermedad puso a esos pocos en su sitio. Y agregó algo muy interesante… Casi os lo cuento después de lo mejor de la semana pasada.

Tercer puesto. Ron da error, escrita por Peter Bainham y Sarah Smith. Una bella historia sobre el poder de la amistad y las diferencias. Una buena fábula sobre esta sociedad tan conectada pero que parece tan perdida.

Segundo lugar. Crash (UHD), escrita y dirigida por David Cronenberg (A Contracorriente Films). Es un lujo poder recuperar esta película tan diferente sobre la búsqueda del placer a toda costa en esta cuidada versión repleta de extras.

Primera posición. El método Williams, escrita por Zach Baylin. Estupenda actuación de Will Smith que merece el Oscar en esta historia tan completa que te recuerda a esa otra maravilla que fue Open, la biografía de Agassi.

Y mi sabia amiga agregó que siempre habrá polémicas porque la gente no se toma tiempo antes de opinar y ella cree que hay una medida perfecta para reflexionar. Ella piensa que nuestro propio cuerpo es muy sabio y que el tiempo que se tarda en curar una cicatriz debiera ser el mismo tiempo que debemos tomarnos para reflexionar antes de tomar decisiones importantes o dar opiniones sobre temas polémicos.

Me pareció algo intenso que todo el mundo se autoinfligiera pequeños cortes en un dedo antes de tomar decisiones vitales importantes. Y esperar hasta que la cicatriz se cure para abrir otra con tus palabras. ¡Feliz lunes!