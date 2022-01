En las etiquetas de los productos cárnicos que se venden en la UE es obligatorio que aparezca el origen del producto en cuestión. En ese contexto hay que enmarcar las declaraciones del ministro español de Consumo al diario británico The Guardian. Por mucho que se contextualicen dichas declaraciones del ministro Garzón y aunque sus críticas a la calidad de la carne que exporta España se limitaran a la que se produce en macrogranjas, el efecto de las mismas puede acarrear perjuicios para la exportación de carnes españolas. Hay un mensaje claro. España exporta -alguna, poca- carne de baja calidad. Si un consumidor que va a comprar carne ve que su origen es España y no posee otros datos (si procede de una macrogranja o de una explotación menos dañina), es muy normal que opte por una carne sobre cuyo origen no tenga la misma sospecha. Nadie discute que las macrogranjas deben ir desapareciendo por muchos motivos, algunos de los cuales acertadamente desgrana el ministro en la entrevista. Sin embargo, al afirmar que alguna carne española es de mala calidad extiende la mancha de la sospecha sobre todas las exportaciones cárnicas de nuestro país. El ministerio español de Consumo puede impulsar políticas para mejorar las condiciones de cría de ganado, como están haciendo, por ejemplo, en Holanda sin hacer ruido. Pero lo que nunca jamás debe hacer un político responsable y que tenga la inteligencia que se supone para ejercer de ministro es echar su lengua a pastar.